Lupillo Rivera insiste en demostrar que fue pareja sentimental de Belinda, Por eso ahora dijo que tiene material “fuerte” de la cantante; incluso mencionó poseer un respaldo en una computadora.

Debido a esa situación, el músico recibió una advertencia de parte de la activista Olimpia Coral Melo, que impulsó la creación de la Ley Olimpia en nuestro país.

“¡La violencia digital es real y en México es un delito! ¡Belinda, no estás sola! Lupillo Rivera: La libertad de expresión no debería dañar la dignidad humana”, indicó la luchadora social.

La activista dejó claro que la famosa también contará con el apoyo social por la gravedad de las intenciones de Lupillo Rivera: “¡La violencia digital es real! Belinda tiene respaldo legal y social, y ninguna mujer está sola ante la divulgación de contenidos íntimos sin consentimiento”.

Belinda presentó una denuncia contra Lupillo desde el pasado jueves 2 de octubre, pues él se encargó de dar detalles de su supuesta relación en el libro “Tragos amargos”.

La querella se sustentó en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se logró que el “Toro del Corrido” no pueda hablar de ella en México.

