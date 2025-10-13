Lunes, 13 de Octubre 2025

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte en el dinero del 13 al 19 de octubre

La astróloga Mizada Mohamed ha revelado qué signos tendrán todas las de ganar en el dinero durante la semana del 13 al 19 de octubre

Por: Anel Solis

La astróloga Mizada Mohamed dio a conocer sus predicciones para la semana del del 13 al 19 de octubre. UNSPLASH/ The New York Public Library/ ESPECIAL / FB / MIZADA

Durante la semana del del 13 al 19 de octubre, Mizada Mohamed destacó los signos que tendrán oportunidades especiales en temas relacionados con el dinero. Gracias a la influencia de la astrología, podrían presentarse cambios favorables que se reflejarán en mejoras significativas en su economía y vida profesional.

¿Qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana?

Leo: Con Venus entrando en Libra y Plutón en movimiento directo, se presentan oportunidades económicas, aumentos o cierres positivos de asuntos pendientes. Mantén la calma, evita conflictos innecesarios y aprovecha este periodo para consolidar tus logros y recibir recompensas.

Libra: Los cambios en tu forma de pensar, sentir y actuar beneficiarán tu economía y tus proyectos personales. Toma la iniciativa y empuja las oportunidades; lo que antes estaba estancado comenzará a avanzar, aunque no al ritmo que deseas.

Capricornio: Mantente alejado de chismes y comentarios improductivos; tu prudencia y capacidad de análisis te ayudarán a tomar decisiones acertadas. Surgen oportunidades favorables en lo familiar, laboral y económico, fortaleciendo tu posición y tus proyectos futuros.

