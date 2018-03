Ricardo Rocha cuestiona a Carmen Aristegui

En una carta publicada en sus cuentas de redes sociales, Ricardo Rocha recrimina a Carmen Aristegui por la transmisión de la entrevista en la que la comediante Sofía Niño de Rivera lo tacha de acosador, lo cual, asegura Rocha, es falso.

"¿Por qué decidiste atentar contra mí, contra mi familia, contra mi carrera de cuarenta años? ¿Con un video de 2014, con una persona perturbada que dice lo que más tarde el video demuestra claramente que no es cierto? ¿Por qué lo hiciste Carmen?"

En un serial de entrevistas transmitido en el canal CNN, varias mujeres hablaron sobre el acoso sexual del que han sido víctimas. Lo hicieron las actrices Karla Souza, quien dijo haber sido violada, Stephanie Sigman, quien acusó a un director de cine de tocarla de manera violenta, y Sofía Niño de Rivera, quien dijo que se sintió "muy incómoda" durante una entrevista que le hizo Ricardo Rocha en un programa televisión. "Es muy acosador", señaló la comediante.

Pero el periodista niega la acusación y este viernes publicó la carta en la que le reclama: "¿Por qué, con una acusación tan absurda, decidiste meterme en la misma horrenda canasta con presuntos violadores y acosadores mediante un señalamiento tan infame como irresponsable?".

También le pregunta si no cree que al presentar casos "tan endebles" le está haciendo un daño terrible el Me Too, el movimiento que aglutina a mujeres de todo el mundo que han sufrido acoso sexual y que ahora lo han denunciado públicamente.

JB.