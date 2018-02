Sofía Niño de Rivera se suma a denuncias por acoso sexual

La comediante mexicana Sofía Niño de Rivera se unió al movimiento "#MeTooMx" y denunció en una entrevista con Carmen Aristegui el acoso sexual que sufrió durante su carrera.

Se trata de una serie de entrevistas que la periodista ha hecho para el canal CNN en Español a mujeres de diferente ámbito que han sido abusadas y agredidas sexualmente.

La standupera confesó que sufrió agresión por parte del productor Alejandro Romero, quien le decía que era "una princesa". "Me corrió como cuatro veces pero me contrató las mismas cuatro por que no me dejaba correrme, era muy explosivo".



Sobre la actitud que le imputa Sofía Niño de Rivera en el ámbito laboral, Romero declaró a CNN que no entiende de muchos de los señalamientos que hizo la comediante y admite que es un productor con carácter y que si alguna vez grita es porque tiene que hacerlo como parte de su trabajo.

También confesó que sufrió de acoso en una junta de trabajo por parte de "una persona que tenía poder sobre mí" cuando éste se le insinúo diciéndole "Ay te vestiste para mí". Niño de Rivera confesó que no supo cómo actuar y que las personas presentes tampoco hicieron nada al respecto.

"Es tal el shock de qué dijo la persona de la que viene que te quedas congelada", señaló a la periodista.

"Y esto pasa a muchas mujeres que al momento no saben cómo actuar".

Actrices mexicanas como Karla Souza, Paola Nuñez, la clavadista Azul Almazán, han denunciado este tipo de acoso y abuso sexual, uniéndose al movimiento que surgió en Estados Unidos "#TimesUp# y "#MeToo". donde las actrices de Hollywood denunciaron supuestas violaciones por parte del productor Harvey Weinstein.

