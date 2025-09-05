El gobierno de Michoacán informó que el artista protagonista de los festejos por el Grito de Independencia 2025 serán encabezados por Christian Nodal quien se presentará de manera gratuita en el Centro Histórico de Morelia. Sin embargo, justo como ocurrió con el evento de Guadalajara en el que se pide cancelar la presentación de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar, un colectivo social ha solicitado a través de Change.org la anulación de la presentación de Nodal.

La solicitante, Arcelia Imelda Valencia Mendoza, ha dicho que las razones para solicitar la cancelación del concierto gratuito de Christian Nodal en el Centro Histórico de Morelia refieren a que no se debe permitir que una persona que ha cometido actos de violencia se beneficie del erario público a través de la aportación de los ciudadanos michoacanos.

Como recuento, la solicitante recuerda los casos recientes en los que el artista sonorense se le ha señalado de infringir violencia doméstica en contra de su expareja y su hija. "Es fundamental que el gobierno de Michoacán dé prioridad a la integridad y el respeto, eligiendo artistas que representen estos valores. Existen muchos músicos talentosos que pueden dar un espectáculo digno y respetuoso para el pueblo de Morelia en esta fecha tan señalada." señala el documento de texto dispuesto en la plataforma.

La solicitud se enmarca en la reciente declaración de Cazzu en la que ha confesado que Nodal, a través de su abogado, se habría negado a firmar un permiso para que la artista argentina pueda viajar con Inti, su hija, fuera de Argentina. Lo que complica el trabajo de la cantante y escritora rumbo a su gira por América Latina.

"Pedimos al gobierno local que reconsidere su decisión y cancele la presentación de Cristian Nodal. Es momento de dar un paso hacia adelante y demostrar que en Morelia no permitimos, ni apoyamos, ningún tipo de violencia, especialmente hacia las mujeres" cierra la petición que al momento de la redacción de esta nota cuenta con 10 mil 475 firmas verificadas.

