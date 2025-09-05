Comenzó septiembre, y con éste el entretenimiento no se hace esperar. A partir de hoy, ya hay diferentes recintos en Guadalajara que ofrecen conciertos, comedia, teatro y mucho más para todos los integrantes de las familias tapatías. Consulta en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style los eventos de mayor relevancia que se realizarán en la Perla Tapatía.

Shakira ofrecerá dos fechas de concierto en el Estadio AKRON. EL INFORMADOR • H.A. FIGUEROA.

Shakira

En el marco de su gira Las mujeres ya no lloran world tour, la cantante colombiana regresa a tierras tapatías para ofrecer dos fechas en su segunda serie de conciertos. Con una producción de primer nivel, coreografías impactantes y su inconfundible voz darán vida a un par de esperados conciertos, en los que se escucharán más de 20 canciones que han sido grandes éxitos en su carrera como La Tortura, Día de enero, Waka Waka, entre otros.

Estadio AKRON.

6 y 7 de septiembre, 20:30 horas.

De $1,217 a $8,051.

Los Horóscopos de Durango se presentarán en el Auditorio Telmex. ESPECIAL.

Horóscopos de Durango

El icónico grupo regional mexicano que revolucionó el género duranguense regresa a los escenarios de Estados Unidos y México con La gira de oro: Antes muertas que sencillas. En su visita a Guadalajara ofrecerá un concierto en el reconocido recinto jalisciense para entregar una noche espectacular. Goza de esta presentación al lado de Vicky y Marisol Terrazas, quienes te harán cantar, bailar y vibrar al ritmo

de sus éxitos.

Auditorio Telmex.

5 de septiembre, 21:00 hrs.

De $350 a $2,100. $2,800 VIP.

Espinoza Paz dará un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Espinoza Paz

El cantautor de música regional mexicana se presentará en la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que interpretará sus canciones más famosas que mezclan los géneros de banda sinaloense, norteño, mariachi y country en español. Disfruta de una experiencia íntima y llena de emociones en una noche en la que se cantará al amor, al desamor y a la vida.

Auditorio Telmex.

6 de septiembre, 21:00 hrs.

De $400 a $2,100. $3,200 VIP.

Lucas

Odin Dupeyron pisa de nuevo el escenario tapatío con esta obra de teatro. La trama sigue a Lucas, un reconocido artista plástico, quien le renta a Inga, su mejor amiga, una habitación de su penthouse. Ambos comparten la amistad de David, un amigo entrañable que pasa demasiado tiempo en el lugar. Una noche, un acto de lo más natural pero inesperado, se transforma en un suceso fantástico y extraordinario que dará un vuelco a sus vidas. Disfruta de una historia que habla de la amistad, el amor, compromiso, de hacer lo que se debe y cómo enfrentar lo inesperado.

Teatro Diana.

6 de septiembre, 19:00 hrs.

De $600 a $1,200.

El Ballet Folclórico de la UdeG presentará el espectáculo Herencia de la libertad en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER-JAIME MARTÍN.

Ballet Folclórico de la UdeG

Disfruta de una corta temporada de baile folclórico mexicano con esta compañía, la cual es dirigida por Isaac Alberto Mercado. El Ballet Folclórico de la UdeG brindará un espectáculo de dos horas de duración, Herencia de la libertad que está integrado por seis cuadros llenos de energía, tradición y color: Oaxaca, Sones Antiguos de Pueblo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Jalisco. En éste participan más de 80 artistas en escena, entre bailarines, cantantes y músicos con banda de viento, marimba y mariachi.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

7, 21 y 28 de septiembre, 13:00 hrs.

De $250 a $450.

La segunda edicion del festival de comedia RIA Fest 2025 será en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

RIA Fest 2025

El festival de comedia RIA Fest realiza su segunda edición, encabezada por Teo González y en la que participan los comediantes Freddy García, Rogelio Ramos, José Luis Zagar y Miguel Aguirre. Goza de una noche de risa, carcajadas y humor a través de un show de comedia con stand up, imitaciones, parodia y mucho más.

Teatro Galerías.

6 de septiembre, 21:30 hrs.

$650, $800, $950 y $1,100.

Disfruta de Bailar Quedito, el concierto en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA TEATRO GALERÍAS.

Bailar Quedito, el concierto

Es un espectáculo que reúne a tres representantes de la música romántica y bailable con Grupo Mojado con José Luis Dávila, Banda Vallarta Show y Viento y Sol. Una velada única con cumbia, baladas y el inconfundible sonido de los temas que marcaron generaciones se harán presentes en un escenario cargado de energía y tradición. Goza de una noche llena de ritmo, nostalgia y mucho corazón.

Teatro Galerías.

7 de septiembre, 18:00 hrs.

$600, $750, $900 y $1,100.

