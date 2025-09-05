Arena Guadalajara: Estos son los precios para la inauguración con Maroon 5

La ciudad de Guadalajara se prepara para vivir un acontecimiento histórico: la apertura oficial de la Arena Guadalajara, programada para el 2 de octubre. El recinto recibirá por primera vez a miles de asistentes y lo hará con unos invitados de lujo: Maroon 5, quienes además presentarán su nuevo disco titulado Love Is Like.

Tras varios aplazamientos y ajustes en la agenda de eventos, el complejo finalmente anunció que está listo para comenzar a operar y ofrecer espectáculos de diferentes géneros. La elección de Maroon 5 como padrinos de inauguración no es casualidad, pues el grupo vuelve a México después de cuatro años sin estrenar material de estudio, lo que convierte a esta presentación en una de las más esperadas del año.

La agrupación, que inicialmente había comunicado una gira en Estados Unidos, decidió incluir a Guadalajara en su tour internacional, lo que los convierte en los primeros artistas en subir al escenario de la nueva arena.

Boletos y preventa

Para este concierto inaugural, los boletos tendrán una preventa especial exclusiva para Tarjetas de Crédito Banco Azteca los días 4 y 5 de septiembre. Posteriormente, a partir del 6 de septiembre, la venta al público general estará disponible a través de Superboletos y en las taquillas del recinto. Con ello, la ciudad arranca una nueva etapa en su agenda de entretenimiento con un espectáculo de talla mundial.

Costos de las entradas

Los precios oficiales ya fueron publicados (con cargos incluidos) y se dividen de la siguiente manera:

Cancha VIP: 8 mil 650 pesos

Plus Ultra: 8 mil 345 pesos

Aeromexico: 8 mil 345 pesos

Coke Studio: 8 mil 345 pesos

Super Palco: 8 mil 345 pesos

Rojo: 8 mil 345 pesos

DISCAP 1: 8 mil 345 pesos

Megacable: 6 mil 210 pesos

Banco Azteca: 6 mil 210 pesos

Elektra: 6 mil 210 pesos

Verde: 6 mil 210 pesos

Cancha General: 5 mil 295 pesos

Azul: 4 mil 380 pesos

Azul Vista Limitada: 4 mil 380 pesos

Morado: 3 mil 201 pesos

Gris: 2 mil 197 pesos

CAP Diferentes 2: 2 mil 197 pesos

Gris Vista Limitada: 2 mil 197 pesos

Rosa: mil 569 pesos

Maroon 5: una trayectoria llena de éxitos

Considerada una de las bandas pop más influyentes del siglo XXI, Maroon 5 ha conquistado al público global con temas que se mantienen vigentes hasta hoy. Desde “This Love” y “She Will Be Loved” de su álbum debut en 2004, hasta éxitos como “Moves Like Jagger” en colaboración con Christina Aguilera, la agrupación ha marcado distintas generaciones.

Otros sencillos como “Sugar”, “Animals” y “Maps”, pertenecientes al disco V, reforzaron su popularidad mundial, mientras que “Payphone” junto a Wiz Khalifa y “One More Night” continúan sumando reproducciones en plataformas digitales. En años más recientes, “Girls Like You” con Cardi B reafirmó su lugar en las listas de éxitos internacionales.

