El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en el municipio Álvaro Obregón, Michoacán, dos elementos de la dependencia fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación, posteriormente rescatados con vida y se encuentran a salvo.

Durante el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN), se logró la liberación de otra víctima que permanecía secuestrada y se detuvo a tres presuntos responsables.

“Agradecemos el invaluable apoyo de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y de @GobMichoacan, @FiscaliaMich y @Seguridad_Mich. Nuestro reconocimiento a los compañeros de investigación, por su valentía y servicio a nuestro país”, resaltó el funcionario en redes sociales.

Autoridades federales de seguridad informaron que los dos elementos de investigación fueron privados de la libertad por gente armada del Cártel Nueva Generación (CNG).

Lo anterior, con base en las investigaciones y los datos que reveló uno de los detenidos, presuntamente implicado en el secuestro, lo que permitirá ampliar las líneas de investigación en torno a las operaciones del grupo delictivo en la región y reforzar la coordinación entre corporaciones para prevenir nuevos ataques.

CT