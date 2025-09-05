LATE llenará a Guadalajara de teatro, artes escénicas y títeres este septiembre

Lo mejor del teatro tapatío, los dramas, las historias y universos contados en el escenario, la danza, las artes multidisciplinarias e incluso el rescate del pasado y de nuestra memoria, llegarán a los tapatíos este mes de septiembre por medio del Festival LATE, con una muestra escénica repleta de actividades imperdibles para el público de todas las edades, y que son un testigo vivo y diario de todo el acervo creativo que existe en nuestra ciudad.

La muestra escénica de LATE inicia este viernes, cuyo resultado parte de la inquietud de Cultura Guadalajara por reactivar las artes escénicas en la ciudad, y luego de acercarse a un grupo de especialistas, se hizo la selección de lo más representativo del teatro, la danza y demás disciplinas relacionadas durante este año, y finales del pasado. Esta selección no quiere decir que sea todo lo que hay ni lo mejor, pero sí de lo más destacado, y con un sentido social, reflexivo y constructivo, según los expertos.

CORTESÍA / Cultura Guadalajara

"A partir de la conformación de un grupo asesor especializado en teatro, pudimos tener contacto con algunas puestas en escena de danza y teatro muy destacadas", comparte Carlos González, director de Cultura Guadalajara, en conversación con EL INFORMADOR. "Si bien no son todas, son representativas de lo mejor que se ha presentado en el año y a finales del año pasado. La muestra se conforma por un desfile de títeres, un espectáculo de música y cine, un ciclo formativo, dos espectáculos de danza, seis obras de teatro, una instalación inmersiva y la participación de más de 40 artistas en escena. Todo esto se llevará a cabo en el Larva y habrá muchas actividades ".

CORTESÍA / Cultura Guadalajara

La muestra escénica de LATE tendrá una gran presencia en el emblemático Foro Larva, además del Teatro Jaime Torres Bodet. Habrá danza, teatro, cine y demás muestras artísticas que son una muestra del talento local y de la creatividad tapatía. Las actividades comienzan hoy viernes con el aniversario del proyecto multidisciplinario “Pneumus” —que con 20 años— ha llevado a Guadalajara por un viaje onírico y surrealista. El carácter público y comunitario de la muestra tendrá su desenlace en un desfile de títeres en la Vía RecreActiva, en la que los tapatíos podrán participar con sus propios títeres.

Uno de los momentos más importantes de la muestra escénica será la apertura del Teatro Jaime Torres Bodet, el cual ha sido rehabilitado para el disfrute de Guadalajara, y que se alista para el 20 de septiembre con una obra de teatro y circo "Legatus y Dimmitas", que además de ser un vistazo al circo clásico, también transita en preguntas más importantes cómo qué tanto significa aferrarse al pasado y dejar el futuro.

La inauguración del Teatro también estará amenizada con un ensamble de cuerdas de Cultura Guadalajara. Pero además de la Muestra Escénica, vienen exposiciones en museos, residencias artísticas en barrios, talleres en distintos recintos culturales de Guadalajara, y toda una agenda cargada de actividades valiosas para los tapatíos.

CORTESÍA / Cultura Guadalajara

Cultura, valor y comunidad para los tapatíos a través de LATE

Ante todo, el propósito de esta agenda es siempre social, apegada a la realidad de los tapatíos, con la intención de construir comunidad y valores, aprendizajes, por medio de la cultura.

"Para nosotros es muy importante que haya este vínculo entre los creadores, los artistas, pero también con la comunidad a partir de los criterios y la realidad de la propia ciudadanía", dice Carlos González. "LATE abraza todas las disciplinas mixtas, pero en realidad su principal punto de partida son las agendas sociales. El criterio de selección de todos los proyectos tiene que estar relacionado con una agenda social, con los intereses de los ciudadanos, la migración, las personas en tránsito o las personas sin hogar, las disidencias y las diversidades, las mujeres y las personas cuidadoras. Cada proyecto que ha conformado LATE implica una reflexión importante en torno a lo que ocurre y acontece en una ciudad como Guadalajara".

CORTESÍA / Cultura Guadalajara

La muestra escénica de LATE estará compuesta de las siguientes actividades:

5 de septiembre, Aniversario de "Pneamus", Foro LARVA. 19:00 horas.

8 de septiembre, Inicio de "La semana del Espectador".

11 de septiembre. "El sentimiento del tiempo". Foro LARVA. 20:00 horas.

12 de septiembre. Clase magistral de Lola Lince, Museo de la Ciudad. "Prometeo, el rebelde de la familia". Foro LARVA, 20:00 horas.

13 de septiembre. "Duermen los peces", Foro LARVA. 19:00 horas

18 de septiembre El chico de la última fila Foro LARVA. 20:00 horas

20 de septiembre "Legatus y Dimmitas" Teatro Jaime Torres Bodet. 11:00 horas

2 de octubre. "En silencio me siento a ver la oscuridad". Foro LARVA. 19:00 horas

11 de octubre. "Antes de las siete". Foro LARVA 20:00 horas

17 de octubre. "La hoguera". Foro LARVA, 20:00 horas

23 de octubre "Polimeratus", reino de la basura Foro LARVA 20:00 horas.

26 de octubre "La invasión de los títeres".

