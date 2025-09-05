La próxima semana, México recibirá a los hermanos Gallagher y a su legendaria banda de britpop Oasis. Para darles la bienvenida, se celebrará la "Oasis Week", donde habrá una serie de actividades especiales para fans en la Ciudad de México, organizadas por Sony Music en conjunto con la agrupación.

¿Qué habrá en la "Oasis Week"?

Según lo anunciado en las redes sociales de Sony Music, los seguidores podrán participar en experiencias exclusivas en Ciudad de México (CDMX) que van desde concursos hasta proyecciones de cine. Para acceder, únicamente será necesario contestar algunas preguntas y enviar datos personales.

Concurso "¿Te pareces a…?"

Los fans que crean tener un parecido físico o de estilo con los miembros de Oasis, podrán participar en este concurso. Los ganadores obtendrán pases dobles para el concierto en CDMX y otros premios especiales.

Experiencia Oasis con Dolby Atmos

Para ir calentando motores, se ofrecerá una sesión inmersiva en sala Dolby Atmos, donde se escucharán los clásicos como "Stop crying your hearth out" con una fidelidad que simula la experiencia de un concierto en vivo.

Proyección del documental Oasis: There We Were… Now Here We Are

Los fanáticos del contenido audiovisual, podrán disfrutar de este documental que conmemora los 10 años del álbum Definitely Maybe . Incluye entrevistas con productores, ingenieros y material de backstage de la agrupación.

¿Cómo registrarte en la Oasis Week?

Para poder participar en las experiencias, tendrás que ingresar a la página de “Oasis Week” en las publicaciones de Sony Music México.

Para ingresar a algunas actividades, tendrás que responder a ciertas preguntas relacionadas con la agrupación y llenar tus datos personales de contacto.

El concurso de caracterización de Oasis se llevará a cabo el próximo lunes 8 de septiembre a las 12:00 de la tarde, pero únicamente podrán participar las personas registradas.

La próxima semana, Oasis se presentará en el Estadio GNP Seguros el 12 y 13 de septiembre, como parte de su gira de regreso Oasis Live ’25, donde se reunirán luego de16 años de estar separados.

Ambas fechas están agotadas, pero los fans aún pueden conseguir entradas a través de Twickets, página oficial de reventa de la gira, con boletos disponibles al precio original de Ticketmaster.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL