Policías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara lograron la detención de tres hombres que presuntamente habrían ingresado a un domicilio a robar en la Colonia Real del municipio.

Elementos atendieron un reporte generado a través del C5 Guadalajara sobre ruidos extraños al interior de una casa habitación en el cruce de las calles Valentín Gómez Farías y Magnolia. Al llegar al domicilio, los oficiales observaron a tres sujetos que salían del inmueble quienes, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga en distintas direcciones, sin embargo, fueron asegurados.

Tras la revisión conforme a protocolo, se les localizó una pistola calibre .45 con once tiros útiles.

De la vivienda salió un hombre de 80 años que mencionó a los elementos policiales que los tres sujetos ingresaron a su hogar con el objetivo de robar. Ya dentro del domicilio, maniataron al sujeto y a su esposa. Por ello, las víctimas fueron atendidas por personal de servicios médicos debido a que presentaban crisis nerviosa.

La Policía de Guadalajara anunció la detención de Jesús Rafael "N" de 31 años, Cristian Daniel "N" de 33 años y Eduardo o Edgar "N" de 50 a 51 años, derivados de estos hechos. Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar su carpeta de investigación.

