Acusan al "Bofo" Bautista de dar mordida a policías de tránsito

Adolfo "El Bofo" Bautista fue captado en un bochornoso momento con dos policías de tránsito cerca de un centro comercial en Puerta de Hierro, según la descripción del video que circula en redes sociales.

En el video se ve al polémico exfutbolista platicando dos policías de tránsito y en un momento parece haber un intercambio donde la oficial le entrega un documento y el exfutbolista un billete que sacó de su cartera.

Las policías toman el objeto y se retiran a su patrulla. Por ahora, se desconoce el motivo por el cuál estuvieran platicando con el ídolo de las Chivas.

El bofo Bautista captado in fraganti hoy en la zona de andares. ¿De a cuanto habrá sido el billete para la autoridad? �� pic.twitter.com/TzuNWxicp8 — Los Líderes (@_los_lideres) September 4, 2025

Adolfo Bautista, campeón con el Rebaño en el Apertura 2006 tampoco se ha manifestado en redes sociales o en algún medio para aclarar lo sucedido en el video que comienza a viralizarse en redes sociales.

Aficionados del América se hicieron presentes inmediatamente con comentarios burlándose del ídolo rojiblanco y recordando que el "Bofo" ha sido un severo crítico de las Águilas al asegurar que compraron su reciente tricampeonato.