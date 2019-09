Raúl Sandoval prepara homenaje a Pedro Infante

“El cachanilla”, Raúl Sandoval, está más que emocionado con el estreno de su reciente sencillo “¿Quién será?”, canción que hiciera famosa Pedro Infante y que él ahora la presenta en una fusión ranchera y con banda a cargo del productor Rodrigo Cuevas, ganador del Grammy latino y el americano. Por si fuera poco, hoy estrena la bioserie de Bronco donde el ex académico interpreta a Ramiro Delgado.

“Yo soy fiel admirador de Pedro Infante, me ha representado e influenciado en mi carrera. Entonces, este tema siempre me ha gustado, lo empecé a incluir en mis conciertos, cuando lo cantaba se generaba una atmósfera bien bonita y a raíz de eso yo lo quería grabar, pero me había pasado que cuando lo propuse varias veces, la gente con la que estaba trabajando no quería hacerlo porque es un tema viejito y ya muy grabado (por otros intérpretes), así que por mis medios yo lo grabé, hicimos una versión de banda y otra de mariachi”, comentó en entrevista.

Compartió que cuando llegó a su carrera, Rodrigo Cuevas, hijo de la cantante Aida Cuevas, todo cambio, “me dio mucho gusto que él se identificó con la canción y que le gustó la idea, y decidimos sacarla. Cuando le entregué las dos versiones que ya tenía hechas, él se las llevó y un día me habló para decirme que fuera a meter la voz, pero ¡pues ya estaban grabadas! Lo que hizo fue fusionar el mariachi y la banda y logró esta versión que ahora podemos escuchar en las plataformas”.

“¿Quién será?” ya ha rendido sus primeros frutos, a partir de que salió el tema, Raúl fui invitado a Colombia para estar de promoción. “Es la primera vez que fui a Colombia y me fui como tres semanas -regresó el 8 de septiembre-; estando allá, se generó interés y ahora la gente me escribe en mis redes. He escuchado que les apasiona mucho el traje de charro, y a mí también, así que se juntó el hambre con las tortas”, ríe.

Cabe señalar que Raúl grabó 27 temas nuevos, sin embargo está previendo cuál será el siguiente paso musical, porque también es de su interés hacerle un disco homenaje a Pedro Infante; y lo más importante, el permiso de parte de Lupita Infante -hija del “El ídolo de Guamúchil”- ya lo tiene: “Vamos a definir si vamos a lanzar un EP o un disco completo. Pero además, traigo un compromiso de hacer un álbum homenaje a Pedro Infante. Cada año yo voy al aniversario luctuoso, me gusta siempre estar presente y cantarle a la gente. Y este año que estuve con mi madrina Lupita, a quien le guardo mucho cariño porque siempre me ha apoyado, le pedí si me daba la oportunidad de hacer un disco con canciones de él con un toque chapado a la antigua y me dijo que le encantaría la idea, que lo hiciera, le pedimos también permiso al público ahí mismo cuando me subí a cantar y se emocionó (la audiencia) me dio su aprobación, así que tengo el compromiso de hacerlo”. Espera que para el próximo aniversario luctuoso ya tenga avanzado el proyecto.

En la piel de Ramiro Delgado

La historia del legendario grupo llega a la pantalla. CORTESÍA

El inicio de “Bronco, la serie” será hoy, por la señal de TNT, en punto de las 22:30 horas. En esta producción, Raúl da vida a Ramiro Delgado, uno de los integrantes de la agrupación de “Libros tontos”: “Esta serie es de 13 capítulos; fue una gran experiencia y un gran reto representar a alguien tan querido y que sigue con nosotros, afortunadamente. Lo que a mí me llamó la atención de Ramiro es que es un ser humano muy dicharachero, muy alegre y muy enamorado. Se dice por ahí que tiene 37 hijos, esto no se toca mucho en la serie”.

Raúl confesó que cuando lo llamaron para hacer más pruebas para el papel, una vez estaba en Guadalajara y otra en Mexicali, por lo cual no pudo hacer el callback: “A la cuarta vez que me hablaron, me dijeron que el personaje era mío; pensaba que ya lo había perdido, así que es cierto que lo que es para ti, si Dios te lo da, pues es tuyo y se acabó. Otra cosa que comprobé es que mis compañeros actores dicen que los personajes te buscan, el papel tiene algo muy fuerte con lo que yo en mis facetas de ser papá y esposo me identifiqué mucho. Gracias a este personaje tuve la oportunidad de sanar una parte que estaba pendiente con mi esposa Fran (Meric)”. Y es que una de las escenas más importantes de Ramiro Delgado es cuando pierde un hijo, un embarazo de seis meses y medio aproximadamente.

“Es algo que a él lo marca y lo hace pasar una etapa muy fuerte en su vida. Y nosotros, Fran y yo, vivimos lo mismo, nada más que en otro nivel, porque nosotros teníamos dos meses de gestación, son ilusiones que se caen, es un luto, y curiosamente le llamaron a mi mujer para interpretar el personaje de la esposa de Ramiro, así que los dos tuvimos que realizar la escena del funeral de este bebé; ese momento fue muy duro, pero nos ayudó ahora a sanar lo que nos faltaba y eso se lo agradezco mucho a la serie y al papel que Dios me dio para representar”, finaliza.