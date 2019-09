Yahir goza de la buena vida

Con 17 años de trayectoria en la música y también sobre los escenarios, Yahir fluye con los cambios que el mundo del entretenimiento ofrece. Sabe que el pop ha cambiado y por eso se está desarrollando en una nueva etapa, sus sonidos ahora son más latinos y festivos, pero sin dejar de lado su vena romántica, la que lo ha caracterizado desde que se dio a conocer con hits como “Alucinado” o “La locura”. Y es en este presente, que el sonorense está promoviendo sus sencillos “¿Qué somos?” y “Entre nosotros dos”.

En charla con este medio, Yahir comparte que estos nuevos ritmos los traerá a Guadalajara ahora que se presente en concierto en el Teatro Diana el próximo 11 de octubre a las 20:30 horas como parte de su gira “Pura Vida Tour”. “Estoy muy contento de que vamos a presentar música nueva, un concepto nuevo de concierto también, emocionado con todo lo que estamos viviendo y pasando en todos los sentidos”. Para este show, Yahir incorporará nuevos instrumentos.

“Trataremos de que el concierto sea más rítmico, más movido y más latino, sin perder de vista por supuesto, el romanticismo de siempre. Estamos metiendo chelo, el acordeón desde hace rato ya lo traigo, para cantar algunas de las canciones que me encantan, con las que crecí interpretando norteño, el mismo acordeón lo utilizamos en los ritmos latinos, vienen algunas cosas que le dan más dinamismo al concierto, pero también habrá algo más íntimo, más acústico y también por supuesto tirar la casa por la ventana con las percusiones para estas nuevas canciones con los géneros que estamos usando”.

Yahir también invitará a sus shows a los chicos con los que le tocó trabajar en “La Voz”, “también en el (Teatro) Metropólitan (de la Ciudad de México) vamos a hacerlo y en las ciudades donde me presente, por supuesto que los vamos a invitar a todos, vamos a tratar de poco a poco ir apoyando lo más que se pueda, no solo al ganador, ganadora o finalista, sino también con las personas con las que más admiración y química logré tener”.

En eterno crecimiento

En esta etapa en la que ahora está Yahir, le llama la atención como ha ido evolucionando la música, con respecto a los alcances tecnológicos con los que ahora contamos, lo ve por ejemplo, con la salida de YouTube y como los nuevos cantantes subían y suben sus contenidos de manera simple y natural, sin tantos efectos o instrumentos, algo más real y orgánico. Luego también llegó el reggaetón a conquistar las listas y mezclarse con otros géneros como el pop, dando lugar a nuevas fusiones y que precisamente el pop se haya transformado en un sonido más urbano.

“La etapa de la música latina crece a nivel mundial y comienzan las fusiones, que dentro de todo, se me hacen algo increíble, se vuelven llamativas para todo el mundo y el pop y el reggaetón comienzan a fusionarse y ahora dentro de todo esto, el pop latino es totalmente diferente al que escuchábamos antes, pero tampoco está peleado con el de antes, es un mundo de cosas que te dejan experimentar, divertirte y crecer como artista, pero sin perder de vista que puedes (como en su caso) regresar a hacer tu balada acústica, esto abre un mar de posibilidades para poder experimentar y crecer”.

Y es que precisamente la música en español está muy de moda en las listas del mercado anglosajón, no nada más entre los intérpretes latinos, como antes pasaba. Comparte Yahir que en ese sentido, las sorpresas seguirán ocurriendo. “Hay una cosa que nunca imaginamos: ahorita el regional mexicano se está fusionando con el reggaetón y está increíble”, para muestra el reciente sencillo de Piso 21 con Christian Nodal que lleva por nombre “Pa’ olvidarme de ella”.

Continúa en “Jesucristo Superestrella”

Yahir señala que lo que ahora también le interesa es seguir desarrollándose en el teatro. Actualmente se encuentra desempeñando el papel de “Pedro” en “Jesucristo Superestrella” y aunque había trascendido que cuando Kalimba saliera del montaje, él sería “Simón”, confirma Yahir que Kalimba no sale de la obra y que este rol solo lo está haciendo a manera de ensayo. “Kalimba no se va a salir y ‘Simón’ es un personaje que me gusta mucho, bueno, me gustan todos y la verdad es que simple y sencillamente lo estoy usando para tarea, digámoslo así, con mi maestra de canto y todo ese rollo, solo por eso y no por otra cosa”.

El teatro para él, al igual que la música, también se encuentra en evolución, y entre sus planes, también está desarrollarse más en la composición y escribir para cine. “Hay grandes oportunidades de aprender en el teatro, creo que también está avanzando a pasos agigantados para ser de diferente manera, fusionando el pop y el rock con nuevas versiones en musicales, pero también siento que va creciendo la cuestión de la composición, me gustaría escribir rollos como para cine, tratar de meterme más en eso, seguir avanzando y creciendo”.

Resalta que con esta nueva música que ha lanzado, el plan es seguir sencillo por sencillo, para después ver con su disquera si se lanza un EP o un material discográfico.