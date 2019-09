Bronco, listo para galopar en la televisión

El próximo martes 24 de septiembre a las 22:30 horas a través de TNT, se estrena la bioserie de una de las agrupaciones de la música popular más importantes de México, “Bronco, la serie”, alineación comandada por Lupe Esparza, que en las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado tuvo su apogeo en la industria del entretenimiento con grandes canciones que siguen resonando en nuestro país, Estados Unidos y buena parte de América Latina.

Dos de los protagonistas de este proyecto, que consta de 13 capítulos, hablan de lo que significó ser parte de esta historia que explora los inicios de Bronco. Uno de ellos es Yigaell Yadin, quien interpreta a Choche en la bioserie.

“Este es mi primer proyecto con un personaje protagónico y desde un inicio yo estaba emocionado, pero el proceso no fue nada sencillo, porque tuve que hacer muchas cosas que comúnmente yo no hago. Tuve que subir de peso (más de 20 kilos), tuve que aprender a tocar la batería, tuve que estudiar mucho el acento de José Luis Villareal (Choche) porque evidentemente no tuve una referencia de él más cercana, tuve que irme a buscar en entrevistas y videos que encontré en internet”, recuerda Yigaell.

Y aunque Choche murió hace unos años, sigue estando vigente en la memoria de la gente, tanto que hasta ha sido inmortalizado en memes. “Es un personaje importantísimo, no solo en Bronco, también en la cultura popular mexicana. Al principio me cuestionaban compañeros actores si yo asumía como un reto este personaje, y la verdad es que yo tomé el desafío de hacerle honor a la persona”. Con esta oportunidad, espera Yigaell que se le abran más puertas en otros proyectos de actuación.

Talento absoluto

En el reparto también participan Luis Alberti como Lupe Esparza; Baltimore Beltrán como Javier Villareal, Raúl Sandoval como Ramiro Delgado y Pablo Astiazarán como Erick Garza, además de Mónica Maci, como Miriam, una comunicadora que en los años 90 en Monterrey, puso en jaque al propio Lupe Esparza.

“Mi personaje tiene un talk show y se la pasa sacando los ‘trapitos al Sol’ de los chicos de Bronco, pero en especial se mete mucho en la vida privada de Lupe Esparza, lo mete en problemas graves en su vida personal”, comparte la actriz, quien por varios años hizo teatro en Jalisco. Destaca que en esa época sí existió un programa en Monterrey, y a partir de ahí escribieron al personaje, “era un programa de tres chicas, me parece”.

Mónica comparte que la serie ha estado supervisada por los integrantes de Bronco y que ellos están emocionados de que este proyecto lo vea al fin el público. “La serie sucede entre los 70, 80, 90 y principios del 2000, mi rol hace de las suyas en la época de los 90, no hemos visto todavía la serie, así que también será una sorpresa para nosotros”. Mónica estará próximamente grabando una película y espera regresar al teatro con un monólogo.

Aprecian su legado

Tanto para Mónica como para Yigaell, la música de Bronco ha sido parte de la cultura mexicana y de alguna u otra manera ellos en su niñez y adolescencia alcanzaban a comprender del legado de esta agrupación, que sigue tan vigente para el público.