El director del ISSSTE, Martí Batres, informó este domingo que falleció otro de los heridos por la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.A través de sus redes sociales, el funcionario lamentó la muerte de un paciente de 36 años que permanecía internado en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” debido a las graves quemaduras sufridas en el accidente registrado hace 10 días."Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” delM@ISSSTE_mx por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia", escribió Batres. Por la mañana, la Secretaría de Salud capitalina había confirmado 27 víctimas mortales; sin embargo, con este nuevo deceso la cifra asciende a 28. La dependencia adelantó que en las próximas horas actualizará oficialmente el balance de la tragedia.Hasta el momento, las 27 personas fallecidas, de acuerdo con la Secretaría de Salud local, son:MF