El director del ISSSTE, Martí Batres, informó este domingo que falleció otro de los heridos por la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

A través de sus redes sociales, el funcionario lamentó la muerte de un paciente de 36 años que permanecía internado en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” debido a las graves quemaduras sufridas en el accidente registrado hace 10 días.

"Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” delM@ISSSTE_mx por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia", escribió Batres.

— Martí Batres (@martibatres) September 21, 2025

Por la mañana, la Secretaría de Salud capitalina había confirmado 27 víctimas mortales; sin embargo, con este nuevo deceso la cifra asciende a 28. La dependencia adelantó que en las próximas horas actualizará oficialmente el balance de la tragedia.

Hasta el momento, las 27 personas fallecidas, de acuerdo con la Secretaría de Salud local, son:

Armando Antillón Chávez - 45 años

Ana Daniela Barragán Ramírez - 19 años

Juan Carlos Bonilla Sánchez - 41 años

Misael Cano Rodríguez - 39 años

Irving Uriel Carrillo Reyes - 20 años

Carlos Iván Contreras Salinas - 29 años

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros - 57 años

Eduardo Noé García Morales

José Gabriel Hernández Méndez - 17 años

Juan Antonio Hernández Betancourt - 51 años

Jorge Islas Flores - 50 años

Alia Matías Teodoro - 49 años

Juan Carlos Sánchez Blas - 15 años

Gilberto Aron - 47 años

Jesús Joel Tovar García - 40 años

Edgar Santiago Álvarez - 51 años

Omar Alejandro García Escorsa - 28 años

Oswaldo Gutiérrez Espinoza - 30 años

Fernando Soto Munguía - 34 años

Eduardo Romero Armas - 30 años

Norma Chávez Ortega - 50 años

Abril Díaz Castañeda - 34 años

Jaime Javier Becerra Urieta - 49 años

Jovani Martínez Llanos - 17 años

María Salud Jaurrieta Molina - 35 años

Erik Vicente Acevedo Romero - 33 años

Ricardo Corona Hernández - 40 años

MF