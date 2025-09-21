Domingo, 21 de Septiembre 2025

Mhoni Vidente: Números de la suerte del 22 al 26 de septiembre

De acuerdo con su interpretación, estas combinaciones numéricas tienen la capacidad de atraer abundancia, éxito y amor a cada signo del zodiaco

Por: Moisés Figueroa

Mhoni Vidente subrayó que no solo potencian la influencia de los astros, sino que fortalecen la seguridad personal, impulsan una actitud optimista y favorecen un entorno cargado de buenas vibraciones. FACEBOOK / Mhoni Vidente

La astróloga Mhoni Vidente reveló a sus seguidores los números de la suerte que marcarán la semana del 22 al 26 de septiembre.

De acuerdo con su interpretación, estas combinaciones numéricas tienen la capacidad de atraer abundancia, éxito y amor a cada signo del zodiaco, además de servir como un puente con las energías cósmicas para propiciar vivencias positivas en la vida diaria.

También subrayó que no solo potencian la influencia de los astros, sino que fortalecen la seguridad personal, impulsan una actitud optimista y favorecen un entorno cargado de buenas vibraciones.

  • Aries: 10, 19, 48
  • Tauro: 08, 17, 29
  • Géminis: 13, 24, 38
  • Cáncer: 21, 22, 36
  • Leo: 01, 15, 29
  • Escorpión: 11, 16, 35
  • Sagitario: 01, 23, 49
  • Virgo: 05, 12, 31
  • Libra: 17, 30, 33
  • Capricornio: 03, 32
  • Acuario: 02, 04, 25
  • Piscis: 18, 26, 27

