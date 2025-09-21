Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 22 al 26 de septiembre

Aries

La carta del Mundo anuncia expansión, viajes y logros importantes. Es momento de preparar maletas y abrirte a nuevas condiciones de vida. Aries tendrá una semana de mucho trabajo, en la que podrá saldar deudas y reestructurar sus planes para alcanzar el triunfo. El aprendizaje será fundamental: se recomienda iniciar o retomar el estudio de un idioma extranjero como inglés, portugués, alemán o francés, lo cual abrirá puertas en el futuro. El jueves será tu mejor día, con la llegada de un dinero extra que te permitirá avanzar en la compra de una propiedad, coche o terreno.

En lo emocional, las cartas aconsejan cortar lazos con relaciones tóxicas y enfocarse en vínculos más sanos, con alta compatibilidad con Géminis, Leo y Capricornio. Un familiar podría invitarte a una boda o celebración, lo que marcará momentos de alegría.

En salud, cuida tus riñones y sistema urinario, y mantén una alimentación más balanceada. Tus números mágicos son 10, 19 y 48; tus colores, blanco y negro. Recuerda: eres un líder nato y esta semana te invita a tomar cursos de liderazgo, sistemas o redes sociales que potenciarán tu carrera.

Tauro

El Juicio rige tu semana y te pide cerrar ciclos y resolver pendientes. Viejos problemas legales, herencias o propiedades que parecían atorados se destrabarán. Será una semana para poner orden y alinear energías hacia la victoria. El lunes será tu mejor día, con reuniones laborales y cambios importantes en tu entorno profesional, incluso la llegada de nuevos directores o gerentes.

En el plano personal, Tauro debe evitar dramatismos y aprender a ser más flexible en el amor, pues podrían surgir tensiones en la pareja. Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Acuario. Tus números mágicos son 08, 17 y 29; tus colores, rojo y blanco. En salud, cuida tu garganta, dientes y tiroides.

También será momento de planear viajes cortos y hacer compras importantes para el hogar. Las cartas aconsejan invertir en tu propio negocio y no solo en el trabajo de otros. El As de Oros confirma que se avecinan contratos y nuevas oportunidades, pero debes cuidar tus energías de envidias, pues incluso tus mascotas podrían resentirlas.

Géminis

El Emperador marca una semana de constancia y disciplina. Géminis deberá enfocarse en terminar lo que empieza, sin caer en la dispersión. El miércoles será un día de oportunidades para dar pasos firmes en lo laboral, aunque será fundamental no involucrarse en chismes o malos entendidos en el trabajo.

En lo personal, las cartas advierten sobre problemas estomacales derivados del estrés, como gastritis o hernias. La recomendación es aprender a relajarse y mejorar la alimentación. Tus números mágicos son 13, 24 y 38; tus colores, amarillo y rojo.

En el amor, habrá estabilidad para quienes ya tienen pareja, mientras que los solteros podrían encontrar vínculos prometedores con Libra, Acuario o Aries. También se marca la llegada de una persona del pasado, pero no será conveniente reabrir ciclos. El consejo de la semana es tomar decisiones firmes sobre el rumbo de tu vida: ya sea un patrimonio, un negocio o una nueva relación, llegó la hora de avanzar.

Cáncer

El Carruaje predice movimiento y crecimiento para Cáncer. Esta semana será ideal para adquirir un auto, hacer compras importantes o planear un viaje. El martes se perfila como tu mejor día.

Profesionalmente, llegarán reconocimientos y posibles ofertas de instituciones gubernamentales o extranjeras. El signo de Cáncer deberá aprovechar su intuición natural para tomar cursos relacionados con comunicación, actuación o coaching. Tus números mágicos son 21, 22 y 36; tus colores, amarillo y verde.

En la salud, la advertencia se centra en la presión arterial y el colesterol, así como en el consumo de medicamentos. En lo sentimental, una nueva ilusión llega, con compatibilidad marcada con Libra, Escorpión y Piscis. Quienes estén en pareja podrían recibir la noticia de un embarazo.

Las cartas también recomiendan protegerte de las envidias, mantener tu hogar en orden y adoptar una mascota para equilibrar tus energías. El seis de bastos confirma crecimiento y logros, mientras que la sota de espadas advierte sobre personas falsas alrededor.

Leo

El As de Oros augura abundancia y éxito para Leo. Esta semana será propicia para resolver problemas legales, iniciar estudios o entrar a diplomados que fortalezcan tu desarrollo. El miércoles será tu mejor día, con reuniones laborales que abrirán nuevas oportunidades.

En lo personal, alguien del pasado podría regresar con intenciones de reabrir un tema de pensión o separación, pero las cartas recomiendan actuar con prudencia. En salud, cuida tu espalda, columna y cadera. Tus números mágicos son 01, 15 y 29; tus colores, verde y blanco.

En el amor, los solteros tendrán compatibilidad con Piscis, Aries y Sagitario. Para quienes ya tienen pareja, la relación seguirá estable, aunque se recomienda evitar manipulaciones o dependencias emocionales. Las cartas españolas confirman abundancia y riqueza, aunque también señalan la necesidad de cuidarse de chismes o comentarios malintencionados. Leo está en un momento de poder y debe aprender a usarlo con equilibrio.

Virgo

La Rueda de la Fortuna ilumina tu semana, anunciando regalos, festejos y abundancia. Septiembre es tu mes y las cartas confirman que la energía de tu cumpleaños se extenderá con noticias favorables. El viernes será tu mejor día, con la posibilidad de un viaje corto y reuniones que traerán alegrías.

En lo profesional, podrías recibir propuestas de trabajo en áreas como construcción, gastronomía o liderazgo. Tus números mágicos son 05, 12 y 31; tus colores, blanco y rojo. En salud, cuida migrañas, ansiedad y pensamientos negativos que podrían afectarte.

En lo personal, alguien cercano podría pedirte apoyo económico; analiza con calma tu decisión. Virgo tendrá compatibilidad con Escorpión, Capricornio y Tauro en el amor. Además, las cartas indican abundancia sin límites y apoyo celestial del arcángel Uriel.

El consejo es mejorar tu rutina diaria: levantarte más temprano, ser constante y cuidar la alimentación. Una sorpresa muy positiva llegará a través de un mensaje, contrato o correo que marcará un nuevo comienzo.

Libra

La carta del Sol ilumina tu camino esta semana y te recuerda que no debes tener miedo a brillar. Es un periodo de abundancia, felicidad y determinación en el que cualquier pensamiento negativo debe quedar atrás. Será una etapa de festejos, reuniones y compromisos, en la que incluso podrías recibir la invitación a un viaje corto. El lunes será tu día más afortunado.

En lo profesional, alguien de tu entorno laboral podría buscarte para invitarte a un nuevo proyecto, aunque lo mejor será que permanezcas en tu puesto actual y fortalezcas un negocio alterno. Se recomienda comenzar estudios en finanzas o relaciones internacionales para progresar. En el plano personal, es momento de priorizarte y dejar atrás la culpa por alejarte de personas que ya no suman. Tu salud marcará puntos débiles en cuello, espalda y músculos, por lo que deberás evitar cargas excesivas.

Tus números de suerte son 17, 30 y 33; tus colores, el amarillo y el azul. En el amor, los signos más compatibles serán Acuario, Géminis y Aries. Si estás en pareja, la relación se fortalecerá con la posibilidad de embarazo. Si estás soltero, llegará un vínculo sólido y verdadero. Además, las cartas anuncian justicia kármica: el esfuerzo será recompensado y trámites legales como pasaporte, visa o títulos académicos se resolverán favorablemente.

Escorpión

La carta del Juicio te advierte sobre la necesidad de abrir bien los ojos y no permitir que personas tóxicas interfieran en tu vida. Últimamente has estado rodeado de quienes te restan más de lo que aportan, por lo que esta semana será crucial para limpiar tu energía. El martes será tu mejor día, con avances importantes en juntas laborales y oportunidades de nuevos proyectos.

En lo académico y profesional, será un buen momento para retomar estudios relacionados con leyes, política o ventas. También se aconseja explorar áreas como gastronomía, estilismo o cosmetología, pues podrían abrir caminos hacia un negocio propio. Tus números de suerte serán 11, 16 y 35, mientras que tus colores de poder serán el verde y el rojo.

En la salud, los puntos vulnerables estarán relacionados con riñones, hormonas y sistema reproductivo, por lo que conviene realizar chequeos médicos. En lo sentimental, un nuevo amor tocará a tu puerta con propuestas de compromiso o convivencia. Para los solteros, los signos más compatibles serán Cáncer, Leo y Piscis. Además, las cartas anuncian viajes que traerán renovaciones positivas, así como ingresos extra y propuestas laborales ligadas al extranjero.

Sagitario

La carta del Mago anuncia que todo lo que pidas será concedido, siempre y cuando lo acompañes de disciplina y constancia. El miércoles será tu mejor día, ideal para consolidar planes y mantener hábitos de ejercicio o estudios. La energía de fuego que caracteriza a Sagitario deberá enfocarse en la perseverancia, ya que la falta de continuidad puede frenar logros.

En la salud, los puntos débiles serán músculos, espalda baja y ligamentos, por lo que conviene evitar desgarres y sobrecargas. Esta semana también traerá la planificación de un viaje de cumpleaños y la llegada de dinero extra, con los números 01, 23 y 49 como aliados en juegos de azar. Los colores recomendados son el amarillo y el rojo.

En el amor, habrá nuevas emociones y posibilidades de enamorarse otra vez. Los signos más compatibles serán Capricornio, Aries y Leo. Para quienes ya tienen pareja, conviene evitar celos y pleitos sin fundamento. Además, las cartas sugieren la apertura de un negocio en ropa, zapatos, perfumes o comida, así como la llegada de una mascota que traerá alegría. El Arcángel Miguel será tu protector en asuntos legales y emocionales.

Capricornio

El As de Espadas es la carta que te guía, simbolizando triunfo, determinación y la capacidad de cortar con lo negativo. Esta semana estarás concentrado en resolver pagos importantes y en atender compromisos familiares. El jueves será tu mejor día, con reuniones laborales y posibles propuestas de empresas extranjeras que debes aceptar.

Tu salud requerirá atención en piel, cabello y posibles virus estacionales. En lo personal, se recomienda dejar de ayudar a personas que no lo valoran y enfocarte en fortalecer tu propio patrimonio. Tus números de suerte serán 03 y 32, mientras que los colores recomendados serán el blanco y el rojo.

En el amor, quienes estén en pareja consolidarán la relación, mientras que los solteros atraerán a Virgo, Cáncer y Tauro como signos compatibles. Habrá tentaciones del pasado, pero conviene rechazarlas para no perder el rumbo. También es buen momento para un cambio de imagen o una cirugía estética. Las cartas Dos de Oros y Siete de Bastos confirman la necesidad de controlar gastos y aprovechar oportunidades de comercio con el extranjero.

Acuario

La carta del Loco augura reinvención y triunfo. Esta semana será clave para reorganizar tu vida y dejar atrás amistades o relaciones que ya no aportan. El lunes será tu mejor día, con la posibilidad de recibir recompensas económicas y un viaje corto en compañía de un familiar. También se abre la puerta a un negocio propio en áreas como tecnología, moda o comida.

En la salud, deberás cuidarte de infecciones virales y problemas en la piel, así como reforzar defensas ante cambios de clima. Tus números de suerte serán 02, 04 y 25, y tus colores de poder, el blanco y el rojo. En lo sentimental, amores nuevos compatibles con Libra, Géminis y otro Acuario estarán muy cerca, mientras que viejas relaciones podrían devolverte objetos o recuerdos.

Se recomienda prender una veladora blanca y pedir la protección del Arcángel Miguel para alejar envidias. Evita compartir demasiado tus planes, pues podrían contaminarse. Las cartas Siete de Oros y Siete de Copas refuerzan la llegada de dinero extra y la necesidad de organizar tus cuentas.

Piscis

El As de Bastos marca para ti una semana de fuerza, determinación y nuevos comienzos. Habrá propuestas amorosas importantes que pueden incluir matrimonio, convivencia o embarazo. El martes será tu mejor día y estará cargado de trabajo, estudios y evaluaciones, así como de proyectos laborales que te permitirán ascender a posiciones de liderazgo.

En lo económico, será importante pagar deudas, organizar gastos y preparar un viaje hacia fin de año. En la salud, tu punto débil será el sobrepeso, el colesterol y la presión alta, por lo que se recomienda una dieta más balanceada a base de jugos, avena y alimentos naturales. Tus números de suerte serán 18, 26 y 27, mientras que tus colores de poder serán el naranja y el rojo.

En el amor, los solteros encontrarán compatibilidad con Virgo, Escorpión y Cáncer. Habrá también un interés del extranjero que podría convertirse en un vínculo estable. En lo espiritual, se recomienda alinear los chakras y mantener la conexión con Dios para fortalecer el bienestar emocional. Las cartas adicionales —Caballo de Oros y Cinco de Bastos— aconsejan desconfiar de fraudes y estar alerta en inversiones, mientras que una nueva asociación o proyecto traerá alegría y estabilidad.

Con información de Mhoni Vidente

MF