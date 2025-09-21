Una nueva pareja fue asesinada en forma violenta en un camino de terracería de la colonia Bachigualato, en la capital del estado, sus cuerpos estaban atados de pies y manos, con impactos de bala, con este hecho suman 56 el número de féminas que han sido privadas de la vida en el estado, durante el trascurso del año.

Este hallazgo, se produjo a solo un día de que, en una humilde vivienda de la comunidad de la Cofradía de la Loma, en el vecino municipio de Navolato, una mujer de nombre, Francisca "N" de 39 años de edad fuera acribillada, junto con su pareja sentimental, cuya identidad no se dio a conocer.

Sobre el nuevo hecho de violencia que se registró en la parte poniente de la ciudad de Culiacán, se conoció que vecinos de la zona notificaron a las líneas de emergencia que un hombre y una mujer, se encontraban tirados, atados de pies y manos, sobre un camino que conduce a un campestre.

La Policía Estatal Preventiva y Municipal fueron los primeros en presentarse en el sitio, donde colaboraron que una persona del sexo masculino, de apariencia joven, el cual vestía pantalón de mezclilla y camisa, junto con una mujer, presentaban impactos de bala en sus cuerpos, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado.

En el lugar del hallazgo del doble crimen, los peritos en criminalístico de la Fiscalía General del Estado recolectaron evidencias, testimonios y dispusieron el levantamiento de los cuerpos para realizarles la necropsia de ley e iniciar los trabajos de identificación.

MF