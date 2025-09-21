Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 22 al 28 de septiembre

Aries

Mi querido Aries, este fin de semana se abren para ti puertas que parecían cerradas. Marte en Escorpión te impulsa a actuar con decisión y rapidez: cualquier bloqueo que hayas tenido, cualquier situación que no avanzaba, ahora fluye con facilidad.

Es tiempo de aprovechar cada oportunidad y alejarte de personas negativas o malintencionadas; tu energía y bondad son valiosas, y merecen ser protegidas. Este ciclo te invita a demostrar tu fuerza, tu poderío y tu capacidad de liderar tu propia vida. Confía en ti, respétate y ámate, porque la energía del universo está de tu lado, y el reconocimiento que buscas está por llegar.

Tauro

Para ti, Tauro, llegan noticias y avisos importantes relacionados con la familia, contratos, acuerdos o trámites que estabas esperando desde hace tiempo. Es un momento ideal para equilibrar la comunicación en el hogar y consolidar la paz familiar, porque un entorno armonioso potencia tus resultados en todos los ámbitos.

La entrada de Marte en Escorpión y el Sol en Libra te llenan de magnetismo, pasión y atracción, favoreciendo tanto tus relaciones personales como tus proyectos profesionales. Si estabas esperando el momento pasos con confianza.

Géminis

Géminis, todo está a tu favor. Has superado retos y esta semana el ciclo del Sol en Libra, acompañado de Mercurio en tu signo, te brinda claridad mental y oportunidades en todos los frentes: amor, trabajo, finanzas y reencuentros.

La Luna Nueva que se forma entre Libra, Escorpión y Sagitario potencia tus decisiones y proyectos. Es el momento de retomar todo aquello que habías dejado pendiente, de poner en marcha nuevas iniciativas y de recibir los frutos de tu esfuerzo. La energía te acompaña, así que actúa con determinación y optimismo.

Cáncer

Cáncer, estás en un ciclo de abundancia, éxito y prosperidad. Tu hogar se llena de armonía y tus esfuerzos en lo personal y profesional comienzan a dar frutos. Este fin de semana, surgen oportunidades que te permitirán equilibrar tu vida y darle prioridad a tu bienestar, valorando tu espacio y tu tiempo.

La constancia y dedicación que has demostrado se traducen ahora en resultados concretos y merecidos. Acepta lo que llega con gratitud y mantén la paz en tu entorno, porque este ciclo te favorece de manera integral.

Leo

Leo, la discreción es tu aliada este fin de semana. Tus proyectos, ideas y avances se benefician al mantenerlos reservados; la energía del Sol en Libra y la Luna Nueva en Sagitario favorecen tu estabilidad económica y profesional. Novedades importantes en trámites y acuerdos se presentan, destrabando situaciones que estaban estancadas.

En el amor, evita los celos y confía en tu propio magnetismo: lo que es tuyo permanecerá contigo. Es un ciclo de buena fortuna, así que actúa con confianza y seguridad en todos los aspectos de tu vida.

Virgo

Virgo, estás en un momento de amor propio y realización personal. Este fin de semana, el ciclo del Sol en Libra y la cercanía del eclipse solar del 21 potencian tu creatividad, independencia y decisión. Es tiempo de poner cartas sobre la mesa, cerrar ciclos y abrir nuevos caminos, tanto en el amor como en lo laboral.

Tu intuición y análisis te guiarán, pero no dejes que el miedo al qué dirán te detenga. Los cambios que inicies ahora tendrán resultados positivos y duraderos; confía en tu fuerza y en tu capacidad para transformar tu vida.

Libra

Para ti, mi querido Libra, este es tu momento. El ciclo del Sol en tu signo y el equinoccio de otoño te colman de abundancia, éxito y prosperidad. Este fin de semana es perfecto para poner cartas sobre la mesa: balancea ingresos y egresos, planifica proyectos por tu cuenta y organiza tu vida profesional.

Si había diferencias de comunicación en el hogar, el romance o la pasión, olvídalas; todo fluye a tu favor. Además, se presentan viajes y desplazamientos que te llenarán de energía y alegría. Eleva tu amor propio y autoestima, reconoce lo que mereces y disfruta de este ciclo que te tiene especialmente consentido.

Escorpión

Mi querido Escorpión, Júpiter en Cáncer te impulsa hacia el triunfo, la prosperidad y la abundancia. Esta semana, tu capacidad para avanzar se multiplica a través de tus relaciones y contactos sociales. Es tiempo de liberarte de rencores, ataduras o resentimientos: lo que importa es que sigas tus sueños sin engancharte en conflictos.

La comunicación en el hogar y con tus seres queridos será clave para lograr acuerdos y armonía. Si esperabas respuestas sobre algún trámite importante, las buenas noticias llegan ahora. Toma decisiones con confianza, deja atrás lo que no suma y sigue avanzando hacia tus metas.

Sagitario

Sagitario, esta semana las estrellas te llenan de oportunidades y buenas noticias. El Sol en Libra, Júpiter en Cáncer y la Luna Nueva te favorecen en lo laboral, profesional y económico. Alguien del pasado podría traer propuestas importantes que te permitirán cerrar ciclos y abrir nuevos caminos.

Es un momento propicio para la introspección, para evaluar tus deseos y anhelos, y para reencontrarte con personas que marcaron tu historia. Los aspectos astrológicos te ayudan a comunicarte con dulzura y claridad, fortaleciendo tus relaciones y tu crecimiento personal.

Capricornio

Para ti, Capricornio, llega un tiempo de disfrute, aprendizaje y crecimiento personal. El Sol en Libra impulsa tu vida laboral y profesional, desbloqueando trámites y acuerdos que estaban detenidos. Es momento de cerrar ciclos antiguos y abrir espacio a lo nuevo, dejando atrás chismes y comentarios que no suman.

Saturno, tu planeta, indica que es tiempo de organizar tu vida, consolidar planes y recibir los beneficios de tu esfuerzo. Esta semana todo se mueve a tu favor: aprovecha los contactos sociales y familiares para acelerar tu progreso y fortalecer tu estabilidad económica y personal.

Acuario

Mi querido Acuario, este fin de semana se presenta lleno de oportunidades y bienestar. Mercurio en Libra, Marte en Escorpión y el equinoccio de otoño te liberan de ataduras y te acercan a personas que favorecen tu crecimiento personal y espiritual.

Estás en un momento de intuición y percepción, y escribir puede convertirse en una herramienta poderosa para canalizar tus ideas y mensajes de tus ángeles y guías. Se presentan reencuentros sentimentales, regalos y recompensas que llenarán tu corazón de alegría. Mantente atento a tus señales internas y aprovecha este ciclo para formalizar relaciones o iniciar nuevos proyectos.

Piscis

Piscis, Marte en Escorpión te da el impulso necesario para actuar con decisión. Este fin de semana es ideal para poner cartas sobre la mesa: comunicarte, resolver asuntos pendientes y avanzar en tus planes personales y profesionales. Tu intuición y conexión con tus guías te brindan claridad para tomar decisiones acertadas.

Es momento de apapacharte, reconocer tu valor y aprovechar tus habilidades para generar éxito y abundancia. Ponerte al frente de la fila y priorizarte será la clave para recibir lo que mereces y abrir nuevos caminos en tu vida.para iniciar cambios importantes, este fin de semana es propicio para dar esos primeros.

Con información de Mizada Mohamed

