Verstappen gana en Bakú y mete presión en el campeonato

Max Verstappen volvió a demostrar su vigencia en la Fórmula 1 con una victoria contundente en el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado en el complicado circuito urbano de Bakú . El neerlandés lideró de principio a fin, completando las 51 vueltas sin oposición y cruzando la meta con más de 14 segundos de ventaja sobre George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams), quien firmó su primer podio con dicho equipo.

Este triunfo representa la segunda victoria consecutiva de Verstappen, una señal inequívoca de su resurgimiento en la temporada. Con los 25 puntos sumados en Bakú, el tricampeón del mundo alcanza las 255 unidades en el campeonato, acercándose a los pilotos de McLaren: Oscar Piastri (324) y Lando Norris (299). La diferencia, aunque aún considerable, comienza a tensar la lucha por el título, especialmente considerando el mal día de Piastri.

El australiano, líder del Mundial, protagonizó un arranque para el olvido: se adelantó en la largada, su monoplaza entró en anti-stall y finalmente terminó contra las barreras en la curva 5 de la primera vuelta. Su abandono dejó a McLaren descolocado, ya que Norris tampoco brilló y solo pudo rescatar un séptimo lugar, sumando apenas unos puntos que saben a poco.

Detrás de los protagonistas, Bakú entregó varias historias interesantes: Liam Lawson consiguió su mejor resultado con un quinto puesto para Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda fue sexto, también firmando su mejor carrera para Red Bull. Kimi Antonelli se quedó a las puertas del podio, mostrando consistencia a sus 18 años.

Con este panorama, la Fórmula 1 se alista para un cierre de temporada emocionante. Verstappen parece haber encontrado nuevamente la inspiración que lo llevó a dominar la categoría y ahora amenaza con irrumpir en la pelea por el campeonato.

La próxima cita será el Gran Premio de Singapur, en el siempre exigente circuito urbano de Marina Bay, el domingo 5 de octubre, donde el neerlandés buscará confirmar que su regreso a la cima es una realidad.

TOP 10 GP DE AZERBAIYÁN

1.- Max Verstappen / Red Bull

2.- George Russell / Mercedes

3.- Carlos Sainz / Williams

4.- Kimi Antonelli / Mercedes

5.- Liam Lawson / RB

6.- Yuki Tsunoda / Red Bull

7.- Lando Norris / McLaren

8.- Lewis Hamilton / Ferrari

9.- Charles Leclerc / Ferrari

10.- Isack Hadjar / RB

CAMPEONATO DE PILOTOS

1.- Oscar Piastri / McLaren / 324 puntos

2.- Lando Norris / McLaren / 299 puntos

3.- Max Verstappen / Red Bull / 255 puntos

4.- George Russell / Mercedes / 212 puntos

5.- Charles Leclerc / Ferrari / 165 puntos

6.- Lewis Hamilton / Ferrari / 121 puntos

7.- Kimi Antonelli / Mercedes/ 78 puntos

8.- Alex Albon / Williams / 70 puntos

9.- Isack Hadjar / RB / 39 puntos

10.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber / 37 puntos

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

1.- McLaren / 623 puntos

3.- Mercedes / 290 puntos

2.- Ferrari / 286 puntos

4.- Red Bull / 272 puntos

5.- Williams / 101 puntos

6.- Racing Bulls / 72 puntos

7.- Aston Martin / 62 puntos

8.- Kick Sauber / 55 puntos

9.- Haas / 44 puntos

10.- Alpine / 20 puntos

