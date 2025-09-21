El presunto responsable de la muerte de una mujer guatemalteca en Tlajomulco de Zúñiga, cuyo cuerpo fue localizado mediante un cateo en Tlajomulco de Zúñiga el pasado 17 de septiembre, fue detenido tras trabajos de investigación de la Fiscalía del Estado y ya se encuentra en un complejo penitenciario señalado por el delito de feminicidio.

¿Qué dicen los testigos?

De acuerdo con las investigaciones, la víctima —una mujer de origen guatemalteco, de 27 años— fue vista en su domicilio por última vez el sábado 6 de septiembre, según relataron testigos.

Sin embargo, al no presentarse en su trabajo el siguiente lunes, los denunciantes sospecharon que algo había sucedido, por lo que reportaron los hechos a las autoridades.

Tras intensas labores de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, y con el apoyo de su Comandancia de Feminicidios, se iniciaron indagatorias que arrojaron importantes datos sobre el paradero de la víctima y el posible responsable del crimen.

Cuerpo localizado en orden de cateo

El cuerpo de la víctima fue localizado mediante una orden de cateo desahogada el pasado 17 de septiembre, en una finca del fraccionamiento La Castilleja II, en Tlajomulco de Zúñiga. Policías de Investigación la encontraron en el patio del domicilio cubierta con cal debajo de una sábana.

Con el apoyo de la Comandancia de Feminicidios y personal ministerial, se logró obtener y cumplimentar una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, Efraín “N”, identificado también como pareja de la víctima.

Se investiga el delito de feminicidio

Efraín “N” fue detenido en un operativo de seguridad y se le cumplimentó una orden de aprehensión para investigar el delito de feminicidio. Tras su captura, fue trasladado desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado hacia el Juzgado que lo requería, para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para esclarecer estos hechos, deslindar las responsabilidades e identificar los motivos de este crimen, investigado bajo el protocolo de feminicidio.

La Fiscalía del Estado reiteró que trabajará en la procuración de justicia en los casos donde se vulnere el bienestar y los derechos de las mujeres. Este caso es muestra de la efectividad de las investigaciones realizadas, lo que permitió de manera pronta detener a una persona.

