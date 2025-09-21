La tercera corrida de la temporada grande en la Nuevo Progreso ofreció una tarde emocionante, marcada por la comparecencia de cuatro hierros distintos —Campo Hermoso, La Playa, La Venta del Refugio y Barralva. El resultado fue un festejo cargado de matices, donde el gran vencedor fue el venezolano Jesús Enrique Colombo, quien se alzó con el triunfo al cortar dos orejas, una a cada uno de sus toros, saliendo como el triunfador de la tarde.

Abrió plaza Antonio García “El Chihuahua”, vestido de cian y oro, ante “Buena Suerte” de 490 kilos, un cárdeno bragado con el que los tres alternantes compartieron el tercio de banderillas, cuajando un momento de gran emoción. El capitalino armó una faena sólida y despachó al toro con una estocada certera que le valió una oreja.

En su segundo, “Farolero”, negro bragado meano, se mostró voluntarioso al colocar tres buenos pares de banderillas, pero el toro no ofreció opciones y el esfuerzo quedó diluido. Falló repetidamente con el acero, salió lesionado del hombro y cedió la muerte del astado a Colombo, quien lo despachó con limpieza.

El turno del diestro venezolano, vestido de marrón y oro, llegó con “Atardecer”, un cárdeno bragado nevado de 505 kilos. Colombo demostró firmeza, temple y variedad, logrando pasajes de calidad que calaron en el tendido. Mató recio y se llevó una oreja con fuerte petición de la segunda. En su segundo, “Bilbalero”, negro meano de 482 kilos y de embestida complicada, volvió a lucir en banderillas y resolvió con entrega una faena de mérito, rubricada con una estocada hasta las cintas que le valió otra oreja.

Por su parte, el debutante Román Martínez, de ladrillo y oro, mostró disposición pero pagó caro su falta de oficio. Con “Venturoso”, negro entrepelano, se vio errático con la espada y únicamente escuchó palmas tras el arrastre. Cerró con “Gorrión”, un toro manso con el que se justificó sin redondear.

