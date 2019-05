Paz Court, con verdad sonora

Los sonidos de moda no son prioridad para Paz Court, cantautora chilena que regresa a Guadalajara para sumarse a la cartelera del Festival de la Música (FIMPRO), con dos presentaciones en las que compartirá su más reciente producción “Pajarillo negro”, canción con la que da inicio a una nueva etapa en el estudio de grabación.

Aunque faltan algunos meses para que el nuevo disco de Paz Court vea la luz, la cantante chilena comparte los puntos clave de esta producción en la que destaca la esencia de la música latinoamericana, teniendo al legado de Violeta Parra como inspiración.

“El nuevo disco tiene un cambio de formato; hasta el año pasado estuve tocando con mi orquesta y ahora estoy con una banda. Trato de rescatar los ritmos sudamericanos, andinos, inspirados en Violeta Parra, tratando de rescatar las raíces de la música chilena, convertirla en algo nuevo, tiene folclor, rock. Es una música más intensa a lo que venía haciendo”.

Paz Court destaca el interés que ha reforzado desde su faceta como compositora para apostar por letras más profundas y reflexivas, así como del compromiso y alcance que tiene a través de su música para exponer temáticas que te le preocupan como la violencia hacia la mujer.

“Siempre he preferido y he tenido la oportunidad de hacer la música que me gusta y quiero, siempre al margen del mercado y de cómo funciona. Para hacer música tengo intereses artísticos, me gusta compartir la verdad, eso puede tener un sentido real con las personas (…) hablo de otras temáticas, ‘Pajarillo negro’ es un canto de protesta contra el abuso de la mujer en distintas generaciones a través de la historia”.

La cantante expresa que llegar a México con una gira no solo se aprovecha para captar a un nuevo público, pues establecer redes de colaboración y dejar carta abierta para nuevos proyectos siempre son expectativas que tiene en mente, en especial cuando se trata de plataformas profesionales como FIMPRO.

Cabe señalar que emprender su camino en solitario desde el lanzamiento de su álbum debut con “Cómeme” en 2015, ha sido un gran aprendizaje para Paz Court, quien ha conocido a más profundidad el manejo de la industria musical, tomando como base las experiencias que vivió en sus pasados proyectos como Orquesta Florida.

“Como músico tienes un poder, palabra, una forma más nativa de llegar a la gente. Tienes que decir cosas que importan, hacer reflexiones más profundas, de algún modo yo tomo ese rol, decir lo que siento y pienso. Hoy en día, también está vigente el mundo de la música independiente, te vinculas a las redes sociales, de identificas con ciertas luchas”, finaliza.

Agéndalo

Paz Court en FIMPRO Guadalajara; 30 de mayo, en Chango Vudú, 22:00 horas y 1 de junio, en Palíndromo, 21:00 horas. Boletos de venta en: fimguadalajara.mx.