Paty Cantú y Denisse Guerrero ofrecerán showcase gratuito en Guadalajara

Este jueves a la una de la tarde, la Plaza de Armas será escenario para recibir a Paty Cantú y Denisse Guerrero quienes interpretarán en vivo, por primera vez, su reciente colaboración “Al Mismo Kbrn (De Siempre)” . La presentación será con entrada libre y se espera que ambas artistas aprovechen para cantar más temas de su repertorio.

El sencillo, lanzado el pasado 25 de julio, une a dos referentes del pop mexicano que, hasta ahora, nunca habían compartido escenario. La canción fue compuesta por Ángela Dávalos, Just Roger, María Emilia Ávila de la Vega y la propia Cantú, y desde su estreno ha despertado gran expectativa por el simbolismo de ver a las dos intérpretes juntas.

Para Cantú, el tema es más que un relato de desamor. "Está inspirado en ese personaje que todos tenemos en la vida y del que por fin decidimos alejarnos. Más que una canción de ruptura, es una catarsis pop. Habla de esa figura repetitiva en las relaciones: alguien que aparece y desaparece a conveniencia, causando caos emocional, pero que con el tiempo pierde poder sobre uno", comentó recientemente.

Guerrero coincide en la lectura de la canción y asegura que ambas lograron darle voz a una experiencia compartida por muchas personas. "Todos tenemos un ‘mismo ca#$%’ que regresa justo cuando ya estamos bien. Esa persona que no quiere nada, pero tampoco te deja ser feliz con alguien más", comentó Cantú.

El videoclip, estrenado el mismo día del lanzamiento, fue dirigido por Bernardo García e Isra Fernández y protagonizado por las propias artistas junto a la actriz Dalilah Polanco.

