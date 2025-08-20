Miércoles, 20 de Agosto 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El último rodeo”

Aquellos que disfrutan de las películas en el cine, entre las historias de estreno se encuentra El último rodeo en las salas de cine tapatías

Por: Xochitl Martínez

"El último rodeo" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/ÁNGEL STUDIOS.

Aquellos aficionados al cine, la película El último rodeo es un drama familiar que ya se puede ver en la pantalla grande.

El último rodeo. ESPECIAL/ÁNGEL STUDIOS.

La historia protagonizada por Neal McDonough, narra la vida de un ex jinete de rodeo de 50 años, quien vive distanciado de su hija, decide volver a montar cuando surge una crisis familiar, en la que tiene que salvar a su nieto.

Pronto, se verá enfrentando su pasado, a sus demonios y los temores de su familia, al participar en una competencia de monta de toros de alto riesgo como el participante de mayor edad en la historia.

El último rodeo. ESPECIAL/ÁNGEL STUDIOS.

En el camino reconcilia viejas heridas con su hija, demostrando que el verdadero coraje reside en la lucha por la familia.

El último rodeo

(The last rodeo)

De Jon Avnet.

Con Neal McDonough, Sarah Jones, Ruve McDonough, Daylon Swearingen, Mykelti Williamson, Christopher McDonald.

Estados Unidos, 2025.

