El talento joven de Jalisco y de otras regiones del país quedó de manifiesto en las finales de los certámenes que forman parte del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2025, donde Karen Romo Contreras y Edgar Hernández González resultaron ganadores en sus respectivas categorías.

Romo, originaria de Ciudad Guzmán, fue elegida como Embajadora del Mariachi y la Charrería, tras una destacada interpretación de “Aires del Mayab” durante la final celebrada en el Centro Comercial Andares. Con emoción, recibió el reconocimiento que la convierte en representante de esta edición del festival, además de ser anfitriona de los mariachis nacionales e internacionales que participarán.

En el caso de “La Voz del Encuentro”, el primer lugar fue para Edgar Hernández, de San Miguel El Alto, quien conquistó al público y al jurado con su versión de “La Noche de mi Mal” en la final realizada en Plaza Patria.

Los certámenes reunieron a ocho finalistas en cada categoría, provenientes tanto de municipios jaliscienses como de otros estados de la República. Las interpretaciones estuvieron acompañadas por los mariachis Flor de Agave e Internacional Jalisciense, que dieron realce a las presentaciones.

Además de los ganadores, se reconoció a Lily Galván, de San Luis Potosí, con el segundo lugar como Embajadora, y a Lucía Mejía, de Tepatitlán, con el tercero. En “La Voz del Encuentro”, el segundo puesto fue para Joan Muñoz, de Villa Hidalgo, y el tercero para Vladimir Ruíz, del Estado de México.

La edición número 32 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería se celebrará del 27 de agosto al 7 de septiembre.

