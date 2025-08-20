Colegio Juana de Arco: Educación bilingüe e integral con valores

El Colegio Juana de Arco La Estancia, fundado y dirigido por la profesora Irma R. Guerrero Naranjo, brinda educación bilingüe en preescolar, primaria y secundaria. Sus alumnos egresan con un dominio del 100% del idioma inglés y se forman con una sólida base académica y en valores.Destacado a nivel nacional en concursos culturales, deportivos y artísticos, el colegio cuenta con un equipo docente altamente calificado, programas innovadores como tecnología y robótica, certificación Cambridge que fortalecen el desarrollo integral.Garantiza a los padres de familia confianza, seguridad y compromiso permanente con la innovación educativa.Tchaikovsky 402, Col. Arcos de Guadalupe.Tels. 33 36 29 31 49 y 33 36 05 37 78.Web: colegiojuanadearco.edu.mxFacebook: Colegio Juana de Arco La EstanciaInstagram: colegio_juanadearcoCP