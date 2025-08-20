Miércoles, 20 de Agosto 2025

PRONOSTICO de Guadalajara para esta noche, 20 de agosto

Para este miércoles 20 de agosto, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 20 de agosto se prevé nubes y claros en Guadalajara por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos fenómenos atmosféricos —entre ellos el monzón mexicano en el noroeste, canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos, así como las ondas tropicales número 23 en el occidente y 24 en el sureste del país— favorecerán la presencia de lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Nayarit, el suroeste de Tamaulipas, además del norte y occidente de Jalisco.

Este 20 de agosto, desde las primeras horas y a lo largo del día, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha registrado fuertes lluvias y tormentas. Entre las principales afectaciones ocasionadas por estas precipitaciones se encuentran cierres viales e inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

Para el resto de la jornada, se prevé que el cielo en Guadalajara permanezca parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 14 grados centígrados.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 20 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos parcialmente nubosos y nubes y claros con poca probabilidad de lluvia. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 20 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados y máximas de  23 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  23 grados centígrados  Parcialmente nuboso
20:00  22 grados centígrados  Nubes y claros
21:00  21 grados centígrados  Nubes y claros
22:00  21 grados centígrados  Nubes y claros
23:00  20 grados centígrados  Nubes y claros

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

