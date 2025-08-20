De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos fenómenos atmosféricos —entre ellos el monzón mexicano en el noroeste, canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos, así como las ondas tropicales número 23 en el occidente y 24 en el sureste del país— favorecerán la presencia de lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Nayarit, el suroeste de Tamaulipas, además del norte y occidente de Jalisco.

Este 20 de agosto, desde las primeras horas y a lo largo del día, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha registrado fuertes lluvias y tormentas. Entre las principales afectaciones ocasionadas por estas precipitaciones se encuentran cierres viales e inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

Para el resto de la jornada, se prevé que el cielo en Guadalajara permanezca parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 14 grados centígrados.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 20 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos parcialmente nubosos y nubes y claros con poca probabilidad de lluvia.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 20 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados y máximas de 23 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 23 grados centígrados Parcialmente nuboso 20:00 22 grados centígrados Nubes y claros 21:00 21 grados centígrados Nubes y claros 22:00 21 grados centígrados Nubes y claros 23:00 20 grados centígrados Nubes y claros

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS