Tito Double P: Esta es la fecha del concierto en Zapopan

Tito Double P se prepara para llevar su Ay Mamá Tour alrededor de la República Mexicana

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

En esta fecha será el concierto de Tito Double P en Zapopan. ESPECIAL / YOUTUBE / TITO DOUBLE P

Ay Mamá Tour, la gira de Tito Double P, llegará pronto a varias localidades del país, entre ellas Guadalajara. El cantante de corridos tumbados sorprendió a sus fanáticos al anunciar su nueva gira, con la que recorrerá 18 ciudades de México.

Asimismo, el también compositor anunció que la venta de boletos se llevará a cabo a través de OCESA, empresa mexicana especializada en la organización de conciertos, festivales, eventos deportivos y demás espectáculos.

Estas son las fechas de sus conciertos en México

Tito Double P se prepara para llevar su Ay Mamá Tour alrededor de la República Mexicana, con Guadalajara incluida, donde se presentará el próximo 4 de octubre en Zapopan.

Estas son todas las fechas en México:

  • CDMX: 13 de Septiembre
  • Veracruz: 17 de Septiembre
  • Orizaba: 19 de Septiembre
  • Puebla: 20 de Septiembre
  • Oaxaca: 24 de Septiembre 
  • Mérida: 26 de Septiembre 
  • Chihuahua: 27 de Septiembre 
  • Saltillo: 2 de octubre
  • Zapopan: 4 de octubre
  • Torreón: 9 de octubre
  • San Luis Potosí: 10 de octubre
  • Aguascalientes: 16 de octubre
  • Toluca: 17 de octubre
  • Ciudad Juarez: 18 de octubre
  • Monterrey: 21 de octubre
  • Hermosillo: 25 de octubre
  • Tijuana: 1 de noviembre
  • La Paz: 7 de noviembre

Esto se sabe de la venta de boletos

El cantante de éxitos como “La People” y “Dembow Bélico” anunció este lunes su gira por México. Sin embargo, aunque las fechas ya fueron confirmadas, aún no se dan a conocer los recintos en los que se presentará en cada ciudad.

Asimismo, tampoco se ha revelado cuándo será la venta de boletos ni el costo de los mismos, pero se espera que la venta ocurra en el transcurso de los próximos días.

¿Quién es Tito Double P?

Jesús Roberto Laija García, conocido como Tito Double P, es un cantante y compositor mexicano originario de Tepic, Nayarit. Nació el 18 de agosto de 1997 y es primo del también cantante de corridos tumbados, Peso Pluma.

Desde su debut como cantante en 2023, Tito ha ganado su lugar dentro de la industria musical gracias a su talento para los corridos tumbados, género que se ha popularizado desde hace algunos años.

Ha colaborado con artistas como Peso Pluma, Becky G, Belinda, Luis R. Conriquez y El Alfa, y actualmente tiene alrededor de 22 millones de oyentes en las diferentes plataformas musicales.

