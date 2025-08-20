El reggaetonero, “Nigga”, confirmó que regresará a la Ciudad de México para dar un concierto , en el que promete reencontrarse con sus fans. Por primera vez en casi dos décadas, el cantante vuelve a la Arena CDMX bajo su nombre artístico original.

El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, luego de 18 años de ausencia y de los conflictos con su mánager que lo alejaron del país durante un largo tiempo.

La presentación de “Nigga” en la Arena Ciudad de México se llevará a cabo el próximo sábado 8 de noviembre a las 8:00 p.m . El llamado "rey del romantic style" interpretará los éxitos que marcaron a toda una generación.

En esta ocasión, el cantautor panameño no tendrá preventa. La venta general se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto para todo el público.

“Nigga” regresa a México tras años de ausencia

El cantante, de 44 años, Félix Danilo Gómez Bosques, comenzó su carrera en los 2000 bajo el apodo de "Nigga". Sin embargo, en 2008 adoptó el nombre artístico "Flex" para poder ingresar al mercado estadounidense , ya que el anterior hacía referencia a un término considerado ofensivo.

Además, en 2007 enfrentó problemas con su disquera en México, lo que provocó que bloquearan y retiraran su música del país. Buscó oportunidades en otros mercados y continuó su carrera de manera independiente.

Bajo el nombre de "Flex" lanzó cinco álbumes: Vives en mí (2012), Seduction (2015), Delirio (2021) y Sonido inmortal (2024).

Ahora, “Nigga” regresa con su gira Tu romántico favorito tour, donde planea reencontrarse con fans que crecieron canciones como "Sin tu amor", "Luna" o "Por ti baby". En esta presentación contará con la participación especial de Makano.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL