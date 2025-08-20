Vianto: Más que lujo, sofisticación

Vianto es un rascacielos que redefine los estándares del buen vivir con líneas arquitectónicas que depuran el arte de lo exclusivo, mientras sus espacios interiores con acabados de lujo, crean un refugio donde cada detalle habla de elegancia.

Departamento muestra de Vianto. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Los anfitriones -Claudia Elizalde, directora comercial de Península Lifestyle Properties, y Armando Cantú, director de Interamerican- recibieron a los invitados cordialmente, para después realizar un recorrido por el departamento muestra.

Claudia Elizalde y Armando Cantú. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de agosto 2025

El ambiente festivo continuó con un cóctel amenizado por música en vivo, en el que se ofrecieron selectos fiambres y coctelería de autor, creando una experiencia que reflejó el estilo de vida que inspira Vianto.

Monserrat Vallejo, Karen Corona, Frida Montoya, y Marcela Tiscarreño. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Desde 2003, Península Lifestyle Properties ha marcado pauta en Jalisco y en todo México, consolidándose como pionera en el desarrollo de vivienda vertical Premium y Premium Plus. Con casi un centenar de torres concluidas en las zonas más exclusivas del país, la firma continúa elevando los estándares de la arquitectura contemporánea.

Inauguración del departamento muestra de Vianto. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Vianto será ejemplo de ello, un proyecto en colaboración con el reconocido arquitecto Sordo Madaleno, que con su imponente presencia en uno de los cuadrantes de mayor proyección corporativa y residencial de Guadalajara, está destinado a convertirse en un referente de la vida vertical de lujo en la ciudad.

Verónica Diez, Alejandro Rodriguez, Javier Ferrer, Rita Acuña y Octavio Haro. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Evento: Inauguración del departamento muestra de Vianto. Lugar: Av. de las Américas 1331. Fecha: 14 de agosto de 2025. Invitados: 90.

Inauguración del departamento muestra de Vianto. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Península

Av. México 3555, Col. Vallarta San Jorge.

Tel. 800 9533 800.

Web: www.peninsula.mx

Facebook: Peninsula Lifestyle Properties

Instagram: @peninsulalifestyleproperties

LinkedIn: Peninsula Lifestyle Properties

CP