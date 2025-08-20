Así se podrá ver gratis pelea de Marco Verde en la cartelera Canelo Álvarez vs Crawford

El próximo 13 de septiembre se llevará a cabo una de las peleas más esperadas del año: Saúl “Canelo” Álvarez contra el estadounidense Terence Crawford, quienes se enfrentarán en Las Vegas.

Cabe destacar que, en la cartelera preliminar, sobresale la presencia del mexicano Marco Alonso Verde, quien disputará su tercer combate como profesional en una pelea única.

¿Contra quién peleará Marco Verde?

En la pelea preliminar del enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, Marco Verde tendrá acción; no obstante, aún se desconoce quién será su contrincante. Su combate está pactado a seis asaltos en la categoría de los supermedianos, lo que representa un cambio significativo respecto a sus dos primeras presentaciones en peso medio.

Cabe destacar que, para los fanáticos del boxeador sinaloense, hay buenas noticias: podrán disfrutar de su pelea de manera gratuita. A continuación, te decimos dónde ver la transmisión.

¿Dónde ver gratis la pelea de Marco Verde?

La gran pelea de Marco Verde se podrá ver gratis en YouTube, ya que forma parte de las preliminares. Por otro lado, las contiendas estelares, incluido el choque entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, estarán disponibles en exclusiva a través de Netflix, que transmitirá la función principal.

Marco Verde se perfila como uno de los boxeadores más prometedores del momento. El mexicano ya dejó huella en el boxeo nacional al conquistar la primera medalla de plata olímpica en este deporte para México en los últimos 40 años. Asimismo, debutó como profesional con un nocaut en Arabia Saudita y más tarde sumó una victoria por decisión unánime en Sinaloa ante Cristian Montero.

Te puede interesar: Julio César Chávez demerita un posible triunfo de 'Canelo' Álvarez ante Crawford

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS



