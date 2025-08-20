Este miércoles 20 de agosto, la serie original de Star Amanda Knox: Una historia retorcida se estrena exclusivamente en Disney+.

Amanda Knox: Una historia retorcida. ESPECIAL/©DISNEY.

La mini serie está inspirada en la historia de cómo Amanda Knox fue condenada injustamente por el asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher, y su odisea de 16 años para probar su inocencia.

La trama es protagonizada por Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico y Roberta Mattei.

Los primeros dos episodios ya se pueden ver en Disney+, para luego lanzar un nuevo episodio todos los miércoles de cada semana.

