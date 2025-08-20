Emily en París, una de las series más aclamadas por el público en la plataforma de streaming Netflix, regresa con muchas más aventuras e historias de amor de las que suele afrontar la protagonista.

La serie, protagonizada por Lily Collins, regresa con nuevos escenarios, romances y giros en la trama que prometen mantener a la audiencia enganchada.

Los fanáticos ya están ansiosos por ver muchos más anuncios y avances de esta quinta temporada.

Por medio de la plataforma X, Netflix compartió las primeras imágenes de la quinta temporada, así como un video que nos muestran a Emily de paseo en Venecia.

¡Benvenuto! ���� Ya llegaron las primeras imágenes de la nueva temporada de 'Emily en París' y están sirviendo pura dolce vita ��✨. La temporada 5 estrena el 18 de diciembre en Netflix. pic.twitter.com/EXBRb55RP8— Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 20, 2025

Asimismo, se anunció la fecha de estreno de la nueva temporada, la cual será el próximo 18 de diciembre.

Primeras temporadas de Emily en París

En la primera temporada podemos ver a Emily, una chica estadounidense que va a trabajar a París donde enfrenta desafíos en su nuevo trabajo, en su vida amorosa y con sus amigos, mientras busca adaptarse a la cultura francesa.

En la segunda y tercera temporada, Emily profundizar su vida en París , enfrentando más desafíos laborales, pero ahora en la disputa de decisiones complicadas para elegir en sus relaciones amorosas entre el futuro con Gabriel o su nuevo pretendiente Alfie.

En la cuarta temporada, la protagonista lidia con las secuelas de la fallida boda de dos de los personajes, explorando sus relaciones con ambos, mientras se tropieza con nuevos desafíos laborales.

