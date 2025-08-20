Tras marcar a toda una generación con la serie Stranger Things, Matt y Ross Duffer, hermanos y creadores de la icónica serie, ya tienen definido el rumbo del futuro de su carrera y será fuera de Netflix.

Las mentes detrás del fenómeno confirmaron que dejarán de colaborar con el gigante de streaming , para iniciar un nuevo capítulo, ahora con Paramount.

"Estamos encantados de unirnos a la familia Paramount. Formar parte de esta misión es la realización de un sueño de toda la vida. Hacerlo en un estudio con un legado histórico en Hollywood es un privilegio que no tomamos a la ligera ", declararon en un comunicado publicado por Variety.

“También nos entusiasma reunirnos con nuestros amigos Cindy Holland y Matt Thunell, quienes fueron de los primeros en creer en nosotros y en un guioncito inusual que escribimos y que se convirtió en Stranger Things . Se arriesgaron con nosotros en 2015 y se arriesgan de nuevo; estamos deseando crear nuevas historias juntos”, añadieron.

Contrato de exclusividad

Asimismo, el medio estadounidense detalló que los Duffer firmaron un acuerdo de exclusividad por cuatro años, el cual iniciará en 2026, cuando su contrato con Netflix expire.

Los proyectos que desarrollen a partir de entonces, según el acuerdo, se enfocarán el cine y estarán bajo el sello de "Upside Down Pictures" , empresa que crearon junto a su socia Hilary Leavit.

Mientras todo esto sucede, tanto los Duffer como Netflix se preparan para estrenar la quinta entrega de Stranger Things, con la que darán fin a uno de los fenómenos del streaming más grande de los últimos años.

Aunque la trama principal concluirá en 2025, Netflix no descarta seguir explorando su universo mediante spin offs que mantengan vivo el legado de la serie.

“Nuestro tiempo en Netflix ha sido increíble. El equipo nos ha brindado la libertad creativa y el apoyo que los artistas sueñan, pero que rara vez reciben. Una década después, son como familia”, expresaron como despedida. “Estamos entusiasmados por seguir colaborando, y estamos deseando construir juntos el futuro de Stranger Things; hay muchas más historias que contar más allá de Hawkins, y estamos deseando compartirlas ”, finalizaron.

Con información de SUN.

