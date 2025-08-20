Lluvias en CDMX y Edomex: ¿Cuáles son las zonas más vulnerables a inundaciones?

Cada año, durante la temporada de lluvias, la Ciudad de México y el Estado de México se ven afectados por las fuertes precipitaciones que inundan las calles y avenidas e imposibilitan el cruce de peatones y vehículos, provocando cientos de accidentes y percances.Las fuertes corrientes de agua son una de las preocupaciones más latentes a las que se enfrentan estas localidades, ya que cada vez se vuelve más complicado el tránsito en la época de lluvias.Además de esto, la temporada de lluvias, que normalmente inicia a partir del mes de junio y se extiende hasta septiembre, también trae consigo muchos retos y dificultades, no solo en factores urbanísticos, sino también sociales y ambientales.No obstante, con el avance de la tecnología, las autoridades ya cuentan con un medio por el cual pueden prever qué zonas específicas son tendencialmente vulnerables a inundaciones o mayores riesgos por las lluvias.De acuerdo con un mapa interactivo realizado por especialistas del Instituto de Geografía de la UNAM, creado a partir de imágenes del radar satelital Sentinel-1, los sitios más comúnmente afectados se concentran en la zona centro-oriente de la ciudad.Según este estudio, las alcaldías con mayor índice de vulnerabilidad en la Ciudad de México son:Mientras que, en el Estado de México, los sitios con más riesgo de inundación son:Cabe destacar que no solo estas áreas son susceptibles a inundaciones, ya que también algunas calles y autopistas de la Zona Metropolitana del Valle de México presentan un alto nivel de riesgo, tales como:Las inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México son uno de los problemas más preocupantes a los que se enfrentan los habitantes de la zona, ya que, año con año, solo incrementa la lista de factores que contribuyen a la magnitud de este fenómeno.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP