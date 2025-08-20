Miércoles, 20 de Agosto 2025

Lluvias en CDMX y Edomex: ¿Cuáles son las zonas más vulnerables a inundaciones?

La acumulación de residuos, el crecimiento urbano y la deficiente planeación hidráulica son algunas de las principales causas de las inundaciones

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Las inundaciones se convierten en un problema recurrente que afecta a miles de mexicanos. SUN/ARCHIVO

Cada año, durante la temporada de lluvias, la Ciudad de México y el Estado de México se ven afectados por las fuertes precipitaciones que inundan las calles y avenidas e imposibilitan el cruce de peatones y vehículos, provocando cientos de accidentes y percances.

Las fuertes corrientes de agua son una de las preocupaciones más latentes a las que se enfrentan estas localidades, ya que cada vez se vuelve más complicado el tránsito en la época de lluvias.

Además de esto, la temporada de lluvias, que normalmente inicia a partir del mes de junio y se extiende hasta septiembre, también trae consigo muchos retos y dificultades, no solo en factores urbanísticos, sino también sociales y ambientales.

No obstante, con el avance de la tecnología, las autoridades ya cuentan con un medio por el cual pueden prever qué zonas específicas son tendencialmente vulnerables a inundaciones o mayores riesgos por las lluvias.

De acuerdo con un mapa interactivo realizado por especialistas del Instituto de Geografía de la UNAM, creado a partir de imágenes del radar satelital Sentinel-1, los sitios más comúnmente afectados se concentran en la zona centro-oriente de la ciudad.

Según este estudio, las alcaldías con mayor índice de vulnerabilidad en la Ciudad de México son:

  • Cuajimalpa: colonia Zedec Santa Fe
  • Azcapotzalco: Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de marzo
  • Gustavo A. Madero: Laguna Ticomán y Lindavista
  • Miguel Hidalgo: Hipódromo de las Américas y colonia Reforma Social
  • Tláhuac: La Ciénega y los alrededores de la estación del Metro

Mientras que, en el Estado de México, los sitios con más riesgo de inundación son:

  • Ecatepec: Los Laureles y Ejido de Santa María Tulpetlac
  • Chalco: Culturas de México y Jacalones
  • Nezahualcóyotl: Izcalli Nezahualcóyotl y avenida Chimalhuacán
  • Texcoco: Santa María Tulantongo y Zaragoza
  • Tlalnepantla: San Pedro Barrientos y Tequexquinahuac

Cabe destacar que no solo estas áreas son susceptibles a inundaciones, ya que también algunas calles y autopistas de la Zona Metropolitana del Valle de México presentan un alto nivel de riesgo, tales como:

  • Carretera Naucalpan–Ecatepec
  • Avenida Río de los Remedios
  • Autopista Urbana Siervo de la Nación
  • Anillo Periférico Sur
  • Viaducto Tlalpan
  • Autopista México–Puebla
  • Calzada Ignacio Zaragoza
  • Boulevard Puerto Aéreo
  • Avenida Gran Canal del Desagüe

Las inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México son uno de los problemas más preocupantes a los que se enfrentan los habitantes de la zona, ya que, año con año, solo incrementa la lista de factores que contribuyen a la magnitud de este fenómeno.

