Lunes, 22 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 22 al 28 de septiembre

La astrologa Mizada Mohamed ha revelado que signos tendrán éxito en sus acciones y actividades de la semana del 22 al 28  de septiembre

Por: Anel Solis

La astróloga Mizada Mohamed dio a conocer sus predicciones para esta semana 22 al 28 de septiembre. UNSPLASH/ The New York Public Library/ ESPECIAL / FB / MIZADA

La astróloga Mizada Mohamed dio a conocer sus predicciones para esta semana 22 al 28 de septiembre. UNSPLASH/ The New York Public Library/ ESPECIAL / FB / MIZADA

Durante la semana del 22 al 28  de septiembre, algunos signos del zodiaco contarán con el respaldo de planetas como Leo en Venus, que abrirán las puertas a oportunidades que debes aprovechar. Estas son las predicciones para los signos más afortunados de esta semana, según la astróloga Mizada Mohamed.

¿Qué signos tendrán suerte este semana?

Aries
Querido Aries, este fin de semana se presentan oportunidades que antes parecían inalcanzables. La energía de Marte en Escorpión te anima a actuar con firmeza y rapidez: los obstáculos que te habían detenido ahora comienzan a resolverse con naturalidad.

Tauro
Tauro, recibirás noticias importantes relacionadas con tu familia, acuerdos o trámites que llevabas tiempo esperando. Es un buen momento para fortalecer el diálogo en el hogar y fomentar un ambiente de paz y estabilidad.

Cáncer
Cáncer, atraviesas una etapa de prosperidad y logros. Tu entorno se llena de equilibrio y los esfuerzos que has realizado, tanto personales como profesionales, empiezan a dar resultados. Este fin de semana se abrirán oportunidades que te ayudarán a mantener la armonía en tu vida.

Lee también: Equinoccio de Otoño 2025: Rituales para atraer prosperidad

Libra
Este es un periodo clave para ti, Libra. Con el Sol transitando tu signo y la llegada del equinoccio de otoño, se abren caminos que te conducen hacia la prosperidad, el éxito y la abundancia.

Escorpión
Escorpión, la influencia de Júpiter en Cáncer potencia tu capacidad de alcanzar logros y atraer prosperidad. Durante esta semana, tus vínculos y relaciones sociales serán el motor que impulse tu avance.

Acuario
Acuario, el fin de semana se perfila lleno de bienestar y nuevas oportunidades. La energía de Mercurio en Libra, Marte en Escorpión y el equinoccio de otoño te liberan de cargas pasadas y te acercan a personas que fortalecerán tu desarrollo personal y espiritual.

Te puede interesar: ¿Cuál es el significado espiritual de un colibrí?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones