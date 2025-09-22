Nana Calistar: Horóscopos para HOY 22 de septiembre de 2025

Aries

Si tienes pareja, podrían surgir celos intensos por alguien más que se cruza en el camino. Evita discusiones innecesarias y apuesta por la comunicación antes de que las cosas se compliquen. También podría presentarse la tentación de acercarte demasiado a una amistad, pero piensa bien antes de actuar, porque esas decisiones dejan huella.

Tauro

Ese viaje que tanto esperas podría retrasarse o cancelarse, ya sea por cuestiones económicas o porque los demás cambiaron de planes. No lo tomes como un fracaso, todo tiene su momento. Aprovecha para reflexionar sobre lo que has logrado y hacia dónde quieres avanzar, porque tienes todas las herramientas para consolidar tus metas.

Géminis

El amor vuelve a tocar tu puerta. Lo que antes no funcionó con alguien puede renacer ahora con mayor fuerza y nuevas posibilidades.

Cáncer

Es tiempo de confiar en ti y en tu capacidad para alcanzar lo que te propones. No te dejes influenciar por rumores o comentarios malintencionados, la mayoría ni siquiera son ciertos. Sé prudente con las personas nuevas que llegan a tu vida, porque podrías salir lastimado si entregas demasiado rápido.

Leo

No te dejes presionar por familiares o amistades. Estás en una etapa donde debes tomar tus propias decisiones, y si te equivocas, será parte de tu aprendizaje.

Virgo

Deja de esperar demasiado de los demás, porque eso solo genera decepciones. Mantente atento con tus finanzas, ya que podrían presentarse gastos inesperados. También cuida tu entorno, pues hay alguien cercano que habla de ti de manera negativa.

Libra

Dedica más atención a tu hogar, a tu familia y a ti mismo. Aléjate de personas que solo traen críticas o malas energías. Una amistad que hace tiempo no ves podría regresar y llenarte de entusiasmo.

Escorpión

Aprende a marcar límites. No puedes resolver los problemas de todos, y si siempre dices que sí, terminarás cargando con lo que no te corresponde.

Sagitario

Se aproximan cambios en el terreno amoroso. Podría aparecer alguien que despierte tu interés de forma inesperada. Solo recuerda: ten cuidado con lo que deseas, porque la vida podría concedértelo cuando menos lo esperes.

Capricornio

Una amistad siente algo más por ti, pero tu desconfianza podría estar frenando la oportunidad. No todos tienen malas intenciones. También cuida tu carácter, ya que un mal arranque puede herir a quienes de verdad te aprecian.

Acuario

Sé discreto con tus palabras, porque podrías revelar más de lo que deberías y eso te traería complicaciones, en especial con alguien que te atrae. Una palabra fuera de lugar puede pesar mucho más que el silencio.

Piscis

Mantente alerta, porque hay envidias a tu alrededor y no todos los que dicen ser tus amigos lo son en realidad. Algunos esperan tu tropiezo. Aprende de experiencias pasadas y evita caer en los mismos errores.

Con información de Nana Calistar.

EE