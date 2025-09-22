Tom Holland fue hospitalizado: ¿Cuál es su estado tras accidente en set de "Spider-Man"?

Tom Holland tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve, durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man. Sin embargo, se espera que en unos "pocos días" pueda regresar al trabajo, según informaron varios medios estadounidenses.

Holland resultó herido el pasado viernes 19 de septiembre, mientras realizaba una acrobacia en el rodaje, que se está desarrollando estos días en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres.

Este es uno de los centros de filmación más grandes e importantes de Europa, y ha sido escenario de producciones cinematográficas internacionales. La cinta de Marvel se encontraba en una fase de secuencias de acción, cuando Holland tuvo el incidente.

De acuerdo con información de The Sun, la maniobra ocurrió durante la grabación de una escena de acción, en la que participaba Holland y una doble de riesgo. Tras el accidente, ambos fueron trasladados de urgencia al hospital.

¿Cómo se encuentra el actor luego del accidente?

Los médicos que lo atendieron, confirmaron que la estrella de Spider-Man no presentó otro tipo de lesiones, no obstante, le recomendaron reposo absoluto.

El rodaje fue suspendido para que el actor británico fuera tratado y se decidió que se tomara unos días de descanso, pero se encuentra bien.

Incluso, al día siguiente del incidente, Holland asistió junto a su novia, Zendaya, a una gala benéfica en la sede de la casa de subastas Christie's en Londres.

Según fuentes citadas por Deadline, este lunes se celebrará una reunión para ajustar el plan de rodaje de la película, que comenzó el mes pasado en Escocia. Hasta el momento, no se ha confirmado si el estreno de la cinta vaya a sufrir retrasos.

Spider-Man: Brand New Day es la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por Holland luego de Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021), que fue la película más taquillera en el mundo, con una recaudación de mil 910 millones de dólares.

Una cifra que la sitúa como la octava película de mayor recaudación de la historia del cine.

Se espera que la nueva entrega se estrene en julio de 2026, según anunció Sony Pictures el año pasado.

Con información de EFE.

