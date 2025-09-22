La reconocida astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus más recientes predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre de 2025, revelando cuáles serán los signos del zodiaco que tendrán mayor fortuna tanto en el amor como en lo económico.

Aries

Los nacidos bajo este signo tendrán una semana cargada de pasión y romanticismo. En el ámbito económico, se avecinan propuestas laborales que pueden mejorar sus ingresos. Mhoni recomienda mantener la mente abierta y no temer a los cambios.

Tauro

El amor estará de su lado, pues se fortalecen los lazos con la pareja o se presenta la oportunidad de conocer a alguien especial. En lo financiero, habrá estabilidad y posibles ganancias extra gracias a un proyecto personal.

Leo

La astróloga señala que Leo tendrá días de mucha suerte. En el amor, habrá reconciliaciones o nuevas oportunidades para quienes están solteros. En lo económico, llega un ingreso inesperado que traerá tranquilidad y motivación para emprender nuevos planes.

Libra

La balanza se inclina a su favor: en el terreno sentimental, se presentan momentos llenos de armonía y conexión emocional. Respecto al dinero, Libra recibirá buenas noticias relacionadas con un pago pendiente o la resolución favorable de un trámite.

Sagitario

Mhoni asegura que este signo será uno de los más afortunados de la semana. El amor estará marcado por encuentros importantes y aventuras románticas. En lo económico, los sagitarianos recibirán propuestas de inversión o negocios que prometen éxito.

Piscis

Los piscianos sentirán un impulso especial en el amor, con mayor comunicación y cercanía con la pareja. En el dinero, se vislumbran oportunidades de crecimiento profesional y mejoras en el ámbito laboral.

La astróloga insiste en que la clave para aprovechar la buena suerte es mantener una actitud positiva, estar atentos a las señales y no dejar pasar las oportunidades. “El universo siempre conspira a favor de quienes creen en sí mismos”, señaló.

Con información de Mhoni Vidente

