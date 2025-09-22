Aries

Si tienes pareja, podrían surgir celos por la presencia de alguien que despierta sospechas. Hablar con claridad será clave para evitar malentendidos. También puede presentarse la tentación de vivir algo más íntimo con una amistad, pero piénsalo dos veces antes de cruzar esa línea.

Tauro

Un viaje romántico que planeabas podría posponerse, pero no significa que el amor esté detenido. Este tiempo servirá para reflexionar sobre lo que realmente deseas en una relación y cómo consolidar lo que ya tienes o lo que estás buscando.

Géminis

El amor vuelve a florecer en tu vida. Lo que antes no funcionó con alguien podría tener una segunda oportunidad, esta vez con mejores bases y mayor madurez emocional.

Cáncer

En el terreno sentimental, confía más en ti y en lo que puedes aportar a una relación. Evita prestar atención a rumores o comentarios que podrían dañar la confianza con tu pareja o tu interés amoroso.

Leo

En cuestiones del corazón, no permitas que tu entorno influya demasiado en tus decisiones. Si te equivocas, será tu experiencia, y lo importante es que sigas lo que realmente sientes.

Virgo

Si esperas demasiado de tu pareja o de alguien que te atrae, podrías llevarte una decepción. Maneja las expectativas con realismo para que el amor fluya sin cargas innecesarias.

Libra

El amor se fortalece cuando cuidas tus vínculos más cercanos . Una persona del pasado podría reaparecer trayendo emociones positivas y el deseo de reconectar contigo.

Escorpión

En el amor, aprende a poner límites. No siempre puedes darlo todo ni estar disponible para todos; una relación sana requiere equilibrio y respeto mutuo.

Sagitario

El destino te sorprende con alguien nuevo que despertará un fuerte interés. Mantente abierto, pero sé cuidadoso con lo que deseas, porque lo que imaginas podría hacerse realidad más pronto de lo que piensas.

Capricornio

Hay una amistad que siente algo más por ti y podrías estar cerrándote por desconfianza. En el amor, no todos vienen a lastimarte, algunos llegan para demostrarte lo contrario.

Acuario

En estos días, cuida mucho lo que dices con esa persona especial. Una palabra puede acercarlos o alejarlos. La comunicación consciente será clave para mantener la conexión.

Piscis

En el amor, sé prudente: no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Algunos pueden envidiar lo que tienes y tratar de desestabilizarte. Aprende del pasado y cuida lo que es valioso para ti.

Con información de Nana Calistar.

EE