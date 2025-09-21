¿Cuál es el significado espiritual de un colibrí?

Hablar de colibríes en el ámbito espiritual evoca armonía y transformación. Su simbolismo depende de la perspectiva cultural, y en México estos pequeños seres son objeto de profundo respeto y veneración. Su naturaleza es única: son la única ave capaz de volar hacia atrás, y en la Biblia católica se les menciona como mensajeros del cielo, evocando libertad.En México, los colibríes representan alegría, adaptabilidad, sanación, fuerza y libertad. Si aparece uno de forma inesperada en tu hogar, se considera un buen augurio. Según la tradición, su presencia puede interpretarse como un mensaje del más allá, enviado por un ser querido fallecido.El simbolismo espiritual de estas aves varía según culturas y contextos:Así, el colibrí trasciende su existencia física: se convierte en un recordatorio de alegría, libertad y mensajes del más allá, siendo un vínculo entre lo terrenal y lo espiritual.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS