Adela Micha y El Temach discuten sobre feminismo y generan polémica

Un episodio del programa La Saga, conducido por Adela Micha, generó gran revuelo luego de que la periodista sostuviera un encendido debate con Luis Castillejo, conocido en redes sociales como El Temach. La charla giró en torno a temas como feminismo, violencia de género y los papeles que ocupan hombres y mujeres en la sociedad.

La discusión rápidamente se volvió tendencia en distintas plataformas, dividiendo opiniones entre quienes respaldaban a Micha y quienes se posicionaron a favor del creador de contenido.

Posturas enfrentadas

Durante la entrevista, Adela Micha compartió información y antecedentes sobre el feminismo, lo que llevó al influencer a expresar sus dudas respecto al rumbo actual del movimiento. “Ahora me suena a un movimiento que busca la superioridad femenina por encima de los hombres”, comentó El Temach.

Ante esta afirmación, Micha replicó con un dato contundente: “¿Has caído en la cuenta, que hasta el día de hoy mueren víctimas de feminicidio, no mueren, son asesinadas 10 mujeres al día?”.

El youtuber insistió en cuestionar la eficacia de la lucha feminista frente a la violencia: “¿Tú crees que esa lucha ayuda a evitar los feminicidios… y por qué siguen creciendo las tasas de feminicidios?”, respondió.

Señalamientos de violencia de género

La periodista fue más allá al señalar que los discursos del influencer podrían fomentar la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, él defendió su mensaje: “Pero yo no estaba antes… al contrario, discursos como el mío generan un espacio seguro para los hombres de expresar sus emociones, generan comunidad y rompen con la idea de que las mujeres son un objeto”.

En medio de la conversación, Micha también retomó una frase polémica que había pronunciado anteriormente el influencer: “generación de mujeres de la verg”*.

El Temach respondió: “Eso no es machista. No implica superioridad o inferioridad (…) También los hombres son de la verg. A las mujeres les digo: ‘Les tocó vivir en una generación donde los hombres son de la verg*. Donde los hombres ven a las mujeres como objeto. ¿Por qué nos espantamos cuando digo las mujeres son de la verg* y no nos espantamos cuando digo los hombres son de la verg*? Porque machista implicaría que sólo los hombres son de la verg*”*.

Un cierre polémico

La charla concluyó con la periodista cuestionando el propósito real de los mensajes de El Temach, advirtiendo que podrían incitar al odio más que aportar soluciones sociales. Él, en cambio, defendió que su objetivo es promover comunidades positivas entre hombres y mujeres, lejos de la confrontación.

