Domingo, 14 de Septiembre 2025

Prueba esta deliciosa receta sencilla de Chiles en Nogada

Celebrar el 15 de septiembre no estaría completo sin los tradicionales Chiles en Nogada

Por: El Informador

Los Chiles en Nogada son una receta tradicional de la gastronomía mexicana. UNSPLASH/ S. Rodriguez

Celebrar el 15 de septiembre no estaría completo sin los tradicionales Chiles en Nogada, un platillo que combina sabores dulces y salados, típico de la gastronomía mexicana. Si te animas a prepararlos, te compartimos esta receta tradicional, práctica y deliciosa.

Receta de Chiles en Nogada Original

Ingredientes principales:

  • Chiles poblanos: 25 listos para rellenar
  • Para el picadillo: carne de cerdo molida, jitomate, almendras, pasas, aceitunas, manzana, pera, durazno, plátano macho, piñones, acitrón y especias como clavo, canela y pimienta negra.
  • Para el capeado: 12 huevos, harina y aceite de maíz.
  • Para la nogada: almendras, queso de cabra o queso fresco, nueces de Castilla y agua.
  • Para decorar: granos de granada.

Preparación paso a paso:

1. Picadillo:

  • Fríe ajo y cebolla, añade la carne, sal y agua; cuece hasta que la carne esté tierna.
  • Prepara el jitomate con especias y agrégale almendras, pasas, aceitunas y perejil.
  • Combina el jitomate con la carne y deja sazonar.
  • Fríe frutas (manzana, pera, durazno y plátano) y mezcla con carne, acitrón, piñones y vinagre.
  • Rellena los chiles con el guisado.

2. Capeado:

  • Bate claras hasta que formen picos suaves, añade yemas, sal y harina.
  • Revuelca los chiles en harina, luego sumérgelos en huevo.
  • Fríe los chiles hasta que estén dorados y escúrrelos en servilletas de papel.

3. Nogada:

  • Remoja las almendras previamente.
  • Licúa almendras, queso y nueces con agua hasta obtener una salsa cremosa, cuidando que no quede muy líquida.

4. Montaje y presentación:

Coloca los chiles en un plato grande, báñalos parcialmente con la nogada y decora con granos de granada. El resultado es un platillo lleno de color y sabor que encantará a todos.

AS

