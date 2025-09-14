Celebrar el 15 de septiembre no estaría completo sin los tradicionales Chiles en Nogada, un platillo que combina sabores dulces y salados, típico de la gastronomía mexicana. Si te animas a prepararlos, te compartimos esta receta tradicional, práctica y deliciosa.

Receta de Chiles en Nogada Original

Ingredientes principales:

Chiles poblanos: 25 listos para rellenar

Para el picadillo: carne de cerdo molida, jitomate, almendras, pasas, aceitunas, manzana, pera, durazno, plátano macho, piñones, acitrón y especias como clavo, canela y pimienta negra.

Para el capeado: 12 huevos, harina y aceite de maíz.

Para la nogada: almendras, queso de cabra o queso fresco, nueces de Castilla y agua.

Para decorar: granos de granada.

Preparación paso a paso:

1. Picadillo:

Fríe ajo y cebolla, añade la carne, sal y agua; cuece hasta que la carne esté tierna.

Prepara el jitomate con especias y agrégale almendras, pasas, aceitunas y perejil.

Combina el jitomate con la carne y deja sazonar.

Fríe frutas (manzana, pera, durazno y plátano) y mezcla con carne, acitrón, piñones y vinagre.

Rellena los chiles con el guisado.

2. Capeado:

Bate claras hasta que formen picos suaves, añade yemas, sal y harina.

Revuelca los chiles en harina, luego sumérgelos en huevo.

Fríe los chiles hasta que estén dorados y escúrrelos en servilletas de papel.

3. Nogada:

Remoja las almendras previamente.

Licúa almendras, queso y nueces con agua hasta obtener una salsa cremosa, cuidando que no quede muy líquida.

4. Montaje y presentación:

Coloca los chiles en un plato grande, báñalos parcialmente con la nogada y decora con granos de granada. El resultado es un platillo lleno de color y sabor que encantará a todos.

AS