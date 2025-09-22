Inicia este lunes con las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco. A través de las cartas del tarot, la astróloga revela lo que el destino prepara en distintos aspectos de la vida.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es tu momento para destacar: la prosperidad y el avance llegan a tu vida. Los problemas comienzan a encontrar solución, lo que te permitirá abrir espacio a proyectos renovados.

Carta del Tarot: El Sol

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este día te invita a salir de la rutina, dar inicio a un plan nuevo o incluso lanzarte a un viaje que marque un cambio. Las cartas te acompañan en este proceso.

Carta del Tarot: La Estrella

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El tarot sugiere explorar nuevas rutas: estudiar, capacitarte o comenzar un taller. Confía en tu intuición, ya que podrían surgir propuestas sorpresivas.

Carta del Tarot: El Mago

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Se abre una etapa de aprendizaje y crecimiento personal. Aprovecha el día para meditar sobre las decisiones que tendrás que asumir próximamente.

Carta del Tarot: La Luna

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es tiempo de introspección. Las cartas te animan a dejar atrás el pasado y avanzar con paso firme hacia lo que realmente deseas.

Carta del Tarot: El Juicio

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los retos se presentan, por lo que será esencial tomarte un tiempo antes de decidir. Apóyate en tu intuición y mantente atento a nuevas oportunidades.

Carta del Tarot: La Justicia

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El tarot te impulsa a arriesgarte en proyectos y decisiones que representen un desafío. Energías de éxito y abundancia estarán a tu alrededor.

Carta del Tarot: El Mundo

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tendrás la fortaleza y la energía necesarias para superar los obstáculos del camino. Mantén claras tus metas y aprovecha cada oportunidad.

Carta del Tarot: El Diablo

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se avecina un periodo de retos y aventuras. Es un buen momento para mirar hacia adelante y dejar atrás lo que ya no suma.

Carta del Tarot: El Loco

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La paciencia será tu mejor aliada. Aprende a escuchar tu voz interior y confía en que el equilibrio que buscas pronto llegará.

Carta del Tarot: El Ermitaño

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Vivirás transformaciones importantes. Las cartas anuncian nuevas oportunidades, entre ellas una propuesta laboral que puede marcar un giro.

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Mantén discreción con tus planes y evita actuar impulsivamente. Confía en tu instinto y atrévete a tomar las oportunidades que se presenten.

Carta del Tarot: El As de Oros

Con información de Mhoni Vidente

