Merlina: ¿Enid y Agnes formarán una pareja romántica la próxima temporada?

La segunda entrega de Merlina continúa generando conversación en redes sociales, no solo por las aventuras de la protagonista, sino también por la atención que han recibido dos personajes secundarios: Enid y Agnes. La interacción entre ambas en pantalla fue tan convincente que los seguidores comenzaron a especular sobre una posible relación romántica entre la joven licántropa y la “chica invisible”.

Durante las entrevistas promocionales, este “shippeo” se convirtió rápidamente en tema recurrente, situando a Emma Myers (Enid) en el centro de las preguntas. Con su estilo directo y un toque de humor, la actriz aclaró la situación: “Agnes es una niña muy pequeña, así que dejemos a los niños fuera de esto”. Myers recalcó la diferencia de edades, ya que en la historia Enid tiene 16 y Agnes 13, mientras que en la vida real Evie Templeton tiene 16 años y ella 23. Una puntualización que recordó al público que la ficción y la realidad no deben confundirse.

Más allá de la polémica, tanto Myers como Templeton coincidieron en resaltar la importancia de haber trabajado bajo la dirección de Tim Burton. La estética oscura, excéntrica y cargada de humor negro es la esencia de Merlina, y para ambas actrices, ser parte de este universo significó un cambio trascendental en sus carreras.

Otro momento que marcó la temporada fue la aparición especial de Lady Gaga. Compartir set con la cantante fue, según comentaron, uno de los grandes hitos del rodaje. Su presencia aportó un aire distinto y reforzó la atmósfera única que Burton imprime en cada proyecto, convirtiéndose en una de las escenas más recordadas por la audiencia.

ESPECIAL

En cuanto a sus personajes, Evie Templeton ofreció un análisis detallado de Agnes, destacando la complejidad detrás de su aparente sencillez:

“Fue muy interesante. Lo que más me gusta del personaje es su dualidad, porque en el fondo es alguien muy insegura y vulnerable”.

La actriz señaló que el episodio 6 fue clave, pues en él Agnes consigue brillar con identidad propia, alejándose de la sombra de Merlina.

Por su parte, Emma Myers se mostró entusiasmada con el desarrollo de Enid. Subrayó que no quiere que su papel quede reducido a la etiqueta de la amiga optimista:

“Me encanta que Enid tenga una historia más profunda, porque no quiero que se quede solo en ser la amiga graciosa”, expresó, dejando claro que espera un arco más sólido y enriquecedor para su personaje, incluso partiendo de su carácter “más suave”.

Con la expectativa puesta en la tercera temporada, los fans pueden anticipar personajes con mayor profundidad, una propuesta visual inconfundible y, seguramente, nuevas conversaciones más allá de los rumores románticos. La evolución de Enid y Agnes se perfila como uno de los grandes atractivos de lo que Tim Burton traerá en Merlina 3.

BB