Continúa la temporada 2025-2026 de la NFL. Por si estás interesado en la programación de la Semana 2, te dejamos a continuación los horarios de los juegos, así como los canales o plataformas para que los veas en vivo.Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo de los juegos de la nueva temporada, en México, estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium. El Green Bay Packers vs Washington Commanders será el único partido de hoy jueves, sin embargo, la programación continuará con 13 partidos el domingo, y dos más el lunes.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México