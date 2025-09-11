Continúa la temporada 2025-2026 de la NFL. Por si estás interesado en la programación de la Semana 2, te dejamos a continuación los horarios de los juegos, así como los canales o plataformas para que los veas en vivo.

Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo de los juegos de la nueva temporada, en México, estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

El Green Bay Packers vs Washington Commanders será el único partido de hoy jueves, sin embargo, la programación continuará con 13 partidos el domingo, y dos más el lunes.

Dónde ver EN VIVO los juegos de la Semana 2 - NFL 2025-2026

Jueves 11 de septiembre

Green Bay Packers vs Washington Commanders | 18:15 | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Domingo 14 de septiembre

Baltimore Ravens vs Cleveland Browns | 11:00 | DAZN |

New Orleans Saints vs San Francisco 49ers | 11:00 | DAZN |

Dallas Cowboys vs New York Giants | 11:00 | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Cincinnati Bengals vs Jacksonville Jaguars | 11:00 | DAZN |

Pittsburgh Steelers vs Seattle Seahawks | 11:00 | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Detroit Lions vs Chicago Bears | 11:00 | DAZN |

Miami Dolphins vs New England Patriots | 11:00 | DAZN |

New York Jets vs Buffalo Bills | 11:00 | DAZN, ViX Premium |

Tennessee Titans vs Los Angeles Rams | 11:00 | DAZN |

Indianapolis Colts vs Denver Broncos | 14:05 | DAZN, Canal 5, ViX Premium |

Arizona Cardinals vs Carolina Panthers | 14:05 | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles | 14:25 | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Minnesota Vikings vs Atlanta Falcons | 18:20 | Disney+ Premium, DAZN, ESPN 2 |

Lunes 15 de septiembre

Houston Texans vs Tampa Bay Buccaneers | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar, DAZN |

Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers | 20:00 | DAZN, Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

