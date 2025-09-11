"¡No es que no tengamos fuerza, de ninguna manera!", con esa frase, Dalilah Polanco comenzó su discurso sobre quién pensaba que merecía ganar "La Casa de los Famosos México", luego de que se dieran a conocer los nominados de la semana: Alexis Ayala, Aldo De Nigris, Aarón Mercury, Elaine, Abelito, Dalilah y Shiky.

Reiteró lo mal que se sintió por la forma en la que el extinto Cuarto Noche celebró cuando la intercambiaron con Aldo a Cuarto Día, y calificó de una "culer**" la forma en la que los integrantes celebraron su salida, en especial Mar Contreras y Alexis Ayala, y fue contundente en decir que no sabe jugar así en equipo, pues es introvertida y prefiere el juego individual.

"No sé aullar, soy un lobo solitario", dijo.

Tanto Dalilah como Shiky y "El Guana" (líder de la semana) son los sobrevivientes del Cuarto Día, hoy llamado Cuarto Eclipse tras cerrarse para siempre la habitación Noche.

Alexis Ayala da cátedra de juego

Alexis Ayala fue enfático al responderle a Dalilah, dijo, una vez más, que todo se trata de un juego, que fuera de La Casa quedará todo olvidado, que nada es personal y enalteció su juego en equipo en Noche, donde dijo, “han aprendido a aullar y a no soltarse”.

Admitió que lo hizo sentir mal cuando Facundo le dijo que era un "león a punto de morir" y que Dalilah se rió de ese comentario , cuando es un sobreviviente de infarto, evento que lo dejó quebrado económicamente y relegado del mundo laboral durante un par de años.

Usuarios en redes debatieron sobre lo ocurrido en esta cena de nominados:

“Si hablamos del juego, creo que Alexis leyó muy bien lo que quiso hacer Dalilah, que hasta ese punto de la cena su entrada fue muy disruptiva y violenta, literal pendejeó a todos jaja, y de ahí fue escalando hasta el punto de victimizarse. Alexis en su intervención creo que responde provocando una catarsis, pero muy consciente de que se está jugando, y haciendo un poco lo que hizo Dalilah: ir de menos a más. Sin embargo, Alexis tiene un discurso muy limpio y no es solo su verdad, si no la de todo el cuarto y la que el público está disfrutando. En este acto del juego llamado ”cena de nominados" Alexis ganó ", opinó un usuario.

Otro agregó:

"Y saliendo de ahí, Dalilah y los otros dos duraron 3 horas hablando mal de Alexis y repetían que estaba actuando. Le tienen coraje porque se ganó el cariño de los chavos".

Hoy jueves se dará a conocer el retador de "El Guana" para pelear la salvación, la cual se disputará este viernes.

