La première de Las Muertas, la primera serie del director mexicano Luis Estrada se llevó a cabo la noche del 8 de septiembre en la Cineteca Nacional. Esta adaptación de la novela de Jorge Ibargüengoitia es una de las producciones más ambiciosas que Netflix ha realizado a nivel local.

Mauricio Isaac, Alfonso Herrera, Sandra Solares, Paulina Gaitán, Ted Sarandos, Luis Estrada, Arcelia Ramírez, Francisco Ramos, Carolina Leconte y Joaquín Cosío. ESPECIAL/NETFLIX.

El reconocido cineasta estuvo acompañado por el elenco principal: Arcelia Ramírez, Paulina Gaitán, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Mauricio Isaac y la productora Sandra Solares, así como algunos ejecutivos de Netflix entre ellos Ted Sarandos, Co-CEO de Netflix, Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido de Netflix para Latinoamérica y Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido de Netflix para México.

Ted Sarandos, Luis Estrada y Francisco Ramos. ESPECIAL/NETFLIX.

Estrada comentó sobre Las Muertas, “desde que leí la novela a los 15 años, quise filmarla. Es un proyecto muy personal ya que mi padre también adaptó una novela de Ibargüengoitia al cine. Esta serie se trató de un proyecto de una gran magnificencia no sólo por el respeto que le tengo al autor, sino también por la escala de la producción; fue una de las más ambiciosas de mi carrera, una proeza, di lo mejor de mí y sobreviví de milagro. Creo que este tipo de historias tan grotescas y desmesuradas sirven como un reflejo; un reflejo que incomoda pero que al mismo tiempo nos cuestiona sobre las complejidades de la sociedad en la que vivimos”.

Luis Estrada en la Alfombra Roja de Las Muertas. ESPECIAL/NETFLIX.

Durante esta noche tan especial Francisco Ramos destacó que “sólo un cineasta con la maestría para el humor negro y la sátira como Luis Estrada podía llevar al lenguaje audiovisual una novela como Las muertas. Reconstruir esta historia a través de un rodaje de 21 semanas, más de 150 actores y 200 sets en locaciones de tres estados fue una labor titánica de la cual estamos muy orgullosos y que se traduce en un impacto muy positivo para la industria a nivel local. Estamos felices de tener una relación tan cercana con una de las mentes más provocadoras e interesantes de México y esperamos seguir desarrollando proyectos tan apasionados como este en el futuro”.

Durante la Alfombra Roja de Las Muertas. ESPECIAL/NETFLIX.

Por su parte, Ted Sarandos compartió “fue aquí, hace 10 años, donde produjimos nuestra primera serie fuera de Estados Unidos: Club de Cuervos. La creamos en México para México, y abrió el camino a nuestra estrategia de programación, que se basa en el poder de las voces auténticas y las historias locales para conectar a audiencias de todo el mundo. Las Muertas es un brillante ejemplo de esa visión”.

Las Muertas llega a Netflix este 10 de septiembre.

Con información de Netflix.

XM